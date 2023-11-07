هل تعاني منها؟ مشكلة تبحث عن حل في منصة فيسبوك

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اشتكى عدد من مستخدمي منصة فيسبوك من مشكلة تتعلق بزر الرجوع إلى الخلف عند تصفح التطبيق، وعدم قدرتهم على العودة إلى الصفحة الرئيسة عند الدخول إلى أي منشور أو صفحة. اضافة اعلان





"ميتا" يلتزم الصمت



توقف زر الرجوع



عدم التوافق بين "فيسبوك" و"أندرويد"



ولجأ العديد من المستخدمين لكتابة منشورات تتساءل عن وجود هذه المشكلة، وما هي كيفية حلها، فيما لم يصدر ميتا أي بيان حول هذه المشكلة أو كيفية حلها، ولكن يبدو أنها مشكلة عامة.وتؤكد العديد من التقارير أن هذه المشكلة ظهرت مباشرة بعد التحديث الأخير من فيسبوك، والتي تسببت في توقف زر الرجوع عن الاستجابة، كما تسببت أيضًا في تعطل شريط التنقل للمستخدمين.ويقال إن السبب الرئيس لعدم عمل زر الرجوع هو عدم التوافق بين تطبيق فيسبوك ونظام أندرويد، حيث يؤدي هذا إلى تعطل زر الرجوع وفشل شريط التنقل بالجهاز أثناء استخدام التطبيق.