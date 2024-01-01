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مفاجأة صادمة لـ "ماسك" في نهاية 2023 بشأن منصة "إكس"

ايلون ماسك
ماسك
أ أ
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انخفضت القيمة السوقية لمنصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بنسبة 71%، بحسب صحيفة "أكسيوس".

انخفاض القيمة السوقية لمنصة "إكس":اضافة اعلان


أضافت: "بحسب بيانات صندوق فيديليتي الاستثماري، قيمة شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) انخفضت بنسبة 71.5% مما كانت عليه وقت شرائها".

وكما أشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن صندوق فيديليتي ساعد ماسك على شراء "تويتر"، إلا أنه قد لا يمتلك معلومات مالية دقيقة، وعلى الرغم استحواذه على أسهم في الشركة، إلا أن المساهمين الآخرين قد يقيمون قيمة الشبكة الاجتماعية بشكل مختلف.

"ماسك" لازال يتصدر قائمة أغنياء العالم:


وقالت إن ماسك مالك شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" يواصل تصدره تلك القائمة وذلك بفضل النجاح الذي تحققه شركتاه المذكورتان.

يذكر أن ماسك كان قد تصدر قائمة أغنى 500 شخص في العالم، وتمكن خلال عام 2023 من كسب 95.4 مليار دولار أمريكي بحسبما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وأعلنت ماسك تسريح عدد كبير من موظفي "إكس" أو "تويتر سابقا" في محاولة لتخفيض النفقات، ومع ذلك لازالت الشركة تعاني من الخسائر.


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