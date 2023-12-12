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قريبا.. ميزة جلب الفيديو إلى المساحات الصوتية في منصة إكس

منصة اكس
منصة إكس
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 أكدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنها تعمل على تفعيل ميزة جلب الفيديو إلى المساحات الصوتية قريبا، وهي ميزة المحادثة الصوتية المباشرة عبر الشبكة الاجتماعية.اضافة اعلان

ميزة قادمة لمنصة إكس


وأوضح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة إكس: "أن المنصة تخطط بحلول نهاية العام الحالي أو بحلول أوائل العام المقبل لإطلاق الميزة، ونعمل على إضافة الفيديو إلى المساحات بصفتها ميزة بسيطة يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها".
وأشار ماسك إلى أن بث الفيديو ينتقل إلى الشخص الذي يتحدث حاليا إذا كان هناك أكثر من متحدث في المساحة الصوتية، وذلك على غرار الطريقة التي تعرض بها منصة Google Meet أو منصات مؤتمرات الفيديو الأخرى.

مزيد من التفاعل مع الجمهور


وتابع ماسك أنه من المفيد رؤية لغة جسد الأشخاص أثناء حديثهم؛ إذ إن المستمع يحصل على المزيد من المعلومات إذا كان بإمكانه رؤية وجه ولغة جسد المتحدث إذا رغب في ذلك.

وتستهدف منصة إكس من خلال جلب الفيديو إلى المساحات الصوتية في أن تصبح وسيلة للمستخدمين؛ من أجل المزيد من التفاعل مع الجمهور عبر الشبكة الاجتماعية دون الحاجة إلى الانتقال إلى منصة خارجية.

يذكر أن منصة إكس أطلقت خلال الصيف ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بث الفيديو المباشر عبر الشبكة الاجتماعية، وكان ينظر إلى المساحات الصوتية عندما أطلقتها تويتر في عام 2021 للمرة الأولى على أنها منافس مباشر لمنصة كلوب هاوس، التي اكتسبت شعبية هائلة خلال جائحة فيروس كورونا.

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