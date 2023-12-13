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عاجل.. خلل يضرب إكس .. ماذا يحدث عند الضغط على الروابط ؟

منصة اكس
منصة إكس
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اشتكى الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "إكس" من وجود مشكلة كبيرة متعلقة بالروابط، إذ ينقلك الضغط على أي رابط ضمن المنصة إلى صفحة بعنوان هذه الصفحة معطلة
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بلاغات متعددة بشأن المشكلة 


وظهرت في الساعة 9:22 دقيقة مساءًا بتوقيت المملكة  مجموعة كبيرة من البلاغات التي تفيد بحدوث عطل، وذلك وفقًا لمنصة DownDetector المتخصصة في رصد اضطرابات أو توقف الخدمات عبر الإنترنت

الإبلاغ عن العطل:

ولجأ العديد من مستخدمي المنصة إلى وسم #Xdown من أجل الحديث عن المشكلة الحالية، وتفيد المنشورات بأن الجميع يواجه أخطاء عند النقر على الروابط، وأن المنصة تواجه بعض المشكلات في الوقت الحالي

تكرار البلاغ:

و ليست هذه المرة الأولى التي تعاني منها إكس من مشاكل خلال هذا العام، إذ تكررت حالات حدوث مشاكل ضمن المنصة، ولم يتمكن الآلاف من مستخدمي إكس في عدة دول خلال شهر يوليو من الوصول إلى الموقع، أو واجهوا صعوبة وتأخيرًا

وأبلغ المستخدمون حينها أن المنصة لا تعرض الخلاصة وتظهر رسالة خطأ تقول: عذرًا، معدلك محدود. يرجى الانتظار بضع دقائق ومن ثم حاول مرة أخرى ، في حين أبلغ آخرون عن أخطاء تفيد بأن الموقع لا يمكنه استرداد التغريدات

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