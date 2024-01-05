الجمعة، 23 جمادى الثانية 1445 ، 05 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

مختص تقني يكشف عن طريقة منع الإضافة السريعة في سناب شات

سناب شات
سناب شات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف عبد الله السبيعي، المختص التقني، عن طريقة منع الإضافة السريعة في سناب شات، ويتم ذلك عن طريق الإعدادات.

طريقة بسيطة لمنع الإضافة السريعة:اضافة اعلان


وأوضح "السبيعي" أنه يتم اختيار "رؤيتي في إضافة سريعة"، ثم اختيار "أظهرني في خاصية إضافة سريعة".

خطوتان مهمتان:


 أشار إلى أن ذلك يتتم عبر خطوتين هما:

1- من إعدادات سناب رؤيتي في إضافة سريعة.

2- قم بإلغاء تفعيل الخاصية.

في وقت سابق، كشف الخبير التقني  سالم الحربي عن وصول تقنية جديدة إلى تطبيق "سناب شات" وهي ميزة كتم اتصالات المزعجين.

تفعيل ميزة كتم صوت المكالمات في تطبيق سناب شات:


وأوضح "الحربي" أنه يتم الدخول إلى إعدادات البرنامج واختيار "كتم صوت المكالمات"، وبالتالي يتم تفعيل هذه الميزة.

إغلاق بعض الإعدادات التي قد تعرض الأطفال والكبار:


في وقت سابق، نصح "الحربي" مستخدمي سناب شات بإغلاق بعض الإعدادات التي قد تعرض الأطفال والكبار على حد سواء لإعلانات ضارة ومشاهد غير مستحبة.

إعدادات سناب شات:


وأوضح أنه من خلال إعدادات التطبيق يتم الدخول على "أسلوب الحياة والاهتمامات"  ثم إغلاق الخانات المكتوب فيها "شاربو البيرة وشاربو الخمور والمشروبات الروحية  وشاربو النبيذ"

وأضاف أنه يتم النزول إلى أسفل ويتم إغلاق ما يلي : "السياسة ودعوات التوعية والكحول ومقامرة".

مشاهدة المحتوى:


في وقت سابق، كشف المختص التقني سالم الحربي عن خطورة مشاركة الشاشة في تطبيق سناب شات وذلك على الأجهزة اللوحية أو الهاتف أو حتى المتصفح.

وأوضح "الحربي" أن تلك الخاصية تسمح للشخص الآخر بمشاهدة كل المحتوى في الأجهزة الأخرى.

وأضاف: "بمجرد الضغط على زر يشبه السهم لأعلى يمكن للشخص مشاهدة الرسائل وكل ما يخص الطرف الآخر".


اقرأ أيضا

هذا ما حدث لـ "آيفون 15 برو ماكس" بسبب شاحن غير أصلي!

كمبيوتر الدماغ وسيارات أجرة بلا سائق.. أبرز التطورات التكنولوجية في 2024

تفاصيل الأزمة بين "تيك توك" ومستخدمي آيفون

"تشات جي بي تي" ليس صديقك.. خبراء يحذرون: لا تخبره بأسرارك

رغم العقوبات الأمريكية.. مبيعات هواوي في 2023 تلامس 100 مليار دولار

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سناب شات 11:19 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

"فعّلها الآن".. مختص تقني يكشف عن وصول ميزة جديدة إلى تطبيق "سناب شات"

آيفون 14 برو 11:14 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

مختص تقني ينصح جميع مستخدمي آيفون بهذا الأمر (فيديو)

سناب شات 6:12 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

للحفاظ على أمنك وأمان أطفالك .. مختص تقني يقدم نصائح مهمة لمستخدمي سناب شات

تحديثات ايفون 9:40 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

مختص تقني يحذر من برنامج خطير على أجهزة آيفون يشارك صورك مع الآخرين

اقرأ أيضا

الاكتئاب
1:40 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

سماعة كهربائية تعالج الاكتئاب بتقنية فريدة من نوعها

خرائط جوجل
12:23 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

بالخطوات.. طريقة مشاركة الموقع المباشر باستخدام خرائط جوجل

ايلون ماسك
7:01 م الإثنين، 01 يناير 2024

مفاجأة صادمة لـ "ماسك" في نهاية 2023 بشأن منصة "إكس"

أندرويد 14
2:10 م الإثنين، 01 يناير 2024

يستهدف أجهزة أندرويد.. كيف تحمي حساباتك المصرفية من "الحرباء"؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:07 ص الجمعة، 05 يناير 2024

الجمعة 23 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

حساب مواطن
1:00 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير بيانات العمر

منصة اعتماد
12:00 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. حالات وخطوات استخدام خدمة الإركاب الحكومي عبر "اعتماد"

WhatsApp Image 2024-01-04 at 10.45.21 PM (1)
11:59 م الخميس، 04 يناير 2024

بعد توقف 13 عاما.. وصول أول إرسالية مواشي حية عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

حساب المواطن - التسجيل
11:00 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن: 4 حالات للمتزوجة كمستفيد رئيسي بدونها تكون تابعا

صالح الفوزان
10:47 م الخميس، 04 يناير 2024

هل يشرع دعاء القنوت في صلاة الفجر يوميا؟