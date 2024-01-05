مختص تقني يكشف عن طريقة منع الإضافة السريعة في سناب شات

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كشف عبد الله السبيعي، المختص التقني، عن طريقة منع الإضافة السريعة في سناب شات، ويتم ذلك عن طريق الإعدادات.





طريقة بسيطة لمنع الإضافة السريعة: اضافة اعلان





خطوتان مهمتان:





تفعيل ميزة كتم صوت المكالمات في تطبيق سناب شات:





إغلاق بعض الإعدادات التي قد تعرض الأطفال والكبار:





إعدادات سناب شات:





مشاهدة المحتوى:





وأوضح "السبيعي" أنه يتم اختيار "رؤيتي في إضافة سريعة"، ثم اختيار "أظهرني في خاصية إضافة سريعة".أشار إلى أن ذلك يتتم عبر خطوتين هما:1- من إعدادات سناب رؤيتي في إضافة سريعة.2- قم بإلغاء تفعيل الخاصية.في وقت سابق، كشف الخبير التقني سالم الحربي عن وصول تقنية جديدة إلى تطبيق "سناب شات" وهي ميزة كتم اتصالات المزعجين.وأوضح "الحربي" أنه يتم الدخول إلى إعدادات البرنامج واختيار "كتم صوت المكالمات"، وبالتالي يتم تفعيل هذه الميزة.في وقت سابق، نصح "الحربي" مستخدمي سناب شات بإغلاق بعض الإعدادات التي قد تعرض الأطفال والكبار على حد سواء لإعلانات ضارة ومشاهد غير مستحبة.وأوضح أنه من خلال إعدادات التطبيق يتم الدخول على "أسلوب الحياة والاهتمامات" ثم إغلاق الخانات المكتوب فيها "شاربو البيرة وشاربو الخمور والمشروبات الروحية وشاربو النبيذ"وأضاف أنه يتم النزول إلى أسفل ويتم إغلاق ما يلي : "السياسة ودعوات التوعية والكحول ومقامرة".في وقت سابق، كشف المختص التقني سالم الحربي عن خطورة مشاركة الشاشة في تطبيق سناب شات وذلك على الأجهزة اللوحية أو الهاتف أو حتى المتصفح.وأوضح "الحربي" أن تلك الخاصية تسمح للشخص الآخر بمشاهدة كل المحتوى في الأجهزة الأخرى.وأضاف: "بمجرد الضغط على زر يشبه السهم لأعلى يمكن للشخص مشاهدة الرسائل وكل ما يخص الطرف الآخر".