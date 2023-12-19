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مختص تقني ينصح جميع مستخدمي آيفون بهذا الأمر (فيديو)

آيفون 14 برو
آيفون
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قال سالم الحربي المختص التقني إنه يجب تحديث جميع أجهزة آيفون إلى التحديث  17.2.1.

التحديث الجديد مهم لكافة أجهزة آيفون:اضافة اعلان


وقال الحربي في مقطع فيديو: "إن التحديث الجديد نزل قبل ساعة، والتحديث غريب إلى حد ما حيث لم تذكر فيه كافة المميزات".

وأضاف: "هذا الحديث إذا لم ينفعك فلن يضرك وإذا كانت هناك مشكلة فسينزل تحديث لحلها".

في وقت سابق، حذر "الحربي" من تطبيق جديد في نظام ios 17.2 الخاص بشركة أبل يسمح بمشاركة الصور مع آخرين.

وأوضح أن التطبيق اسمه "يوميات" ، مشددا على ضرورة الدخول وإغلاق بعض خصائص التطبيق لضمان الأمان.

وقال إن التطبيق يشبه تطبيق الملاحظات ولكه قد يشارك الصور مع المقربين منك في حال لم يتم الدخول للإعدادات وعدم السماح له بذلك.

في وقت سابق، كشف "الحربي" عن خطورة مشاركة الشاشة في تطبيق سناب شات وذلك على الأجهزة اللوحية أو الهاتف أو حتى المتصفح.

وأوضح "الحربي" أن تلك الخاصية تسمح للشخص الآخر بمشاهدة كل المحتوى في الأجهزة الأخرى.

وأضاف: "بمجرد الضغط على زر يشبه السهم لأعلى يمكن للشخص مشاهدة الرسائل وكل ما يخص الطرف الآخر".

تعاون بين شركة سناب شات وOpenAI :


في وقت سابق، تعاونت شركة سناب، الشركة الأم صاحبة الرؤية وراء سناب شات، مع OpenAI للدخول في عصر جديد من تجارب الواقع المعزز.

وكشف هذا الإعلان، الذي تم خلال مهرجان "لينز فاست" السنوي السادس عن شراكة إستراتيجية، تهدف إلى تمكين المطورين من دمج شات جي بي تي بسلاسة عدسات الواقع المعزز الخاصة بهم، ما يبشر بموجة من إمكانيات التعلم المبتكرة والمحادثة والإبداعية لمستخدمي سناب شات.

ولم تتوقف شركة سناب عند هذا الحد، حيث رافق هذا التعاون إطلاق الإصدار التجريبي من Lens Studio 5.0 وهي أداة متقدمة لتطوير الواقع المعزز تهدف إلى الارتقاء بعملية إنشاء العدسات الجذابة.. وفي قلب هذا التطوير، يوجد تقديم واجهة برمجة التطبيقات ChatGPT Remote API  مما يمنح مطوي Lens  وصولاً غير مسبوق إلى إمكانيات شات جي بي تي. وتعد هذه الخطوة بفتح نطاق واسع من التجارب الغامرة، مما يمثل لحظة محورية في تطور الواقع المعزز.

وكجزء من التزام سناب بتعزيز الإبداع، كشفت الشركة عن مولد قناع الوجه ثلاثي الأبعاد.. وتسمح هذه الأداة المبتكرة للمستخدمين بصياغة عدساتهم الخاصة للتعبير عن الذات، ودمج قوة الذكاء الاصطناعي مع إمكانات شبكة الوجه المتقدمة من سناب، ويمكن للمستخدمين الآن إحياء رؤيتهم الإبداعية في غضون ثوانٍ، ما يزيد من ديمقراطية عملية إنشاء العدسات.

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