معركة البطارية.. جالاكسي إس 23 ألترا أم آيفون 15 برو ماكس؟ (فيديو)

أ أ

تشتد معركة التنافس بين أكبر الشركات المصنعة للهواتف الجوالة عالميًا، في إمكانات هذه الهواتف التقنية حتى وصلت إلى قدرة البطارية في الأداء والاستمرارية. اضافة اعلان





المنافس الذي لا يقهر



آيفون تتمتع بعمر بطارية أفضل



من الفائز بين آيفون وجالاكسي؟



وأظهر اختبار جديد لعمر البطارية أن هاتف جالاكسي إس 23 ألترا من شركة سامسونج قد استطاع أن يسد الفجوة بينه وبين هواتف آيفون، إلا أن هاتف آيفون 15 برو ماكس يبدو أنه المنافس الذي لا يقهر.وبحسب تقرير لموقع SamMobile فإنه هواتف آيفون تتمتع بعمر بطارية أفضل مقارنة بنظيراتها التي تعمل بنظام أندرويد، حيث كان أداء بطارية هواتف آيفون قد تحسن منذ أن بدأت شركة أبل في تصنيع معالجتها الخاصة.وأجرى أحد مقيمي الهواتف في قناة TechDroider على موقع يوتيوب اختبارًا لمعرفة البطارية الأفضل بين عدد من الهواتف من بينها آيفون 15 برو ماكس، وجالاكسي إس 23 ألترا، وون بلس 11، وجوجل بكسل 7 برو، وشاومي 13 ألترا.وتراجعت هواتف أندرويد، حتى أصبحت المسابقة في النهاية بمثابة سباق بين آيفون 15 برو ماكس، وجالاكسي إس 23 ألترا، واستطاع هاتفآيفون 15 برو ماكس الفوز في النهاية بمدة تشغيل إجمالية قدرها 10 ساعات و31 دقيقة.وجاء هاتف جالاكسي إس 23 ألترافي المرتبة الثانية بزمن تشغيل يصل إلى 10 ساعات و27 دقيقة.ووفقًا للموقع فإن هذه الفجوة كانت أوسع بكثير في الإصدارات السابقة بين هواتف سامسونج وآيفون، إلا أنجالاكسي إس 23 ألترا قلّص الفارق ليصل إلى فرق بسيط للغاية.