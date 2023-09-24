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صحيفة تواصل الالكترونية

فشل "آيفون 15 برو ماكس" في اختبار الكسر.. تعرف على السبب

آيفون 12
هواتف آيفون
أ أ
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كشف مراجع أمريكي عن فشل الخلفية الزجاجية لجهاز "آيفون 15 برو ماكس" في اختبار الكسر.
وفشلت خلفية الجهاز الزجاجية في الصمود أمام اختبار الضغط والانحناء، لتنكسر فور الضغط عليها، رغم عدم تعرض الشاشة التي يفترض أنها الأكثر قابلية للكسر، كما أكد المراجع الأمريكي زاك نيلسون.اضافة اعلان

سعر الخلفية الزجاجية أرخص من قبل

وقال نيلسون صاحب أحد أهم قنوات التقنية على يوتيوب "جيري ريجط إيفريثينج"، إنه لهذا السبب جعلت "أبل" سعر الخلفية الزجاجية أرخص من قبل، ولم تعد مربوطة بحساسات، أو ملتصقة بجسم الجهاز مثلما كانت تفعل من قبل، فتصعب عملية تغيير الظهر وتجعل الأمر مكلفًا بشكل كبير.
وأضاف إنه الجهاز الأول من "أبل" الذي يفشل في اختبار الضغط منذ آيفون 6، منذ ما يقرب من 10 سنوات، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

جسم الجهاز التيتانيوم

الأمر الذي أرجعه لاحتمالية تسبب جسم الجهاز التيتانيوم في الكسر، لكون صلابة التيتانيوم لا تعطي أي قابلية للتمدد الأمر الذي يعرض خلفية الجهاز الزجاجية للكسر مباشرة، بسبب تلقيها للصدمات بالكامل.
ودلل زاك على صحة استنتاجه بوضع آيفون 15 في نفس الاختبار وعدم تعرضه للكسر، وهو الجهاز المبني جسمه من الألمونيوم، وبالتالي يستطيع بقدر من الليونة حماية الخلفية الزجاجية من الانطعاج.

سعر بيع هاتف أيفون 15 برو ماكس

ويبدأ سعر بيع هاتف "أيفون 15 برو ماكس"، مقابل 1199 دولارًا.
لكنه شهد انخفاضًا في عمليات التسليم من 22 سبتمبر إلى 16 أكتوبر بعد دقائق فقط من بدء الطلبات المسبقة في 15 سبتمبر الجاري.
وأثرت التأخيرات على جميع الألوان المتاحة ومعظم سعات التخزين، بحسب وكالة "بلومبرج".

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