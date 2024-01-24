الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مايكروسوفت تطلق تحديثًا ضخمًا لـ "ويندوز 11" في هذا التوقيت

ويندوز11
ويندوز 11
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعمل مايكروسوفت حاليًا على إطلاق تحديث 24H2، وهو تحديث ضخم ستطلقه الشركة لنظام ويندوز 11 في وقتٍ لاحق من العام الجاري. اضافة اعلان

إطلاق تحديث ضخم لـ ويندوز 11 قريبا

ويوفر التحديث الجديد للمستخدمين أداءً أفضل مع تحسينات أمنية مع مجموعة كبيرة من المزايا التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي، لتعزيز إنتاجية المستخدمين.

وتشمل الميزات الجديدة التي تم تسريبها ما يلي:

1ـ وضع جديد لحفظ الطاقة من شأنه أن يزيد عمر البطارية عند تفعيله.
2ـ إمكانية استخدام الهواتف الذكية ككاميرا ويب عبر تطبيق الهاتف.
3ـ ربط الهواتف بسلاسة مع الحواسيب، وخاصةً تلك التي تعمل بنظام أندرويد.

ترقية مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبيلوت"

ويحظى مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبيلوت” في ويندوز على ترقيات واضحة، وستوسع مايكروسوفت إدماجه في التطبيقات مع تحسين قدرات البحث في الأجهزة عن الملفات.

إضافة أداة الذكاء الاصطناعي لـ ويندوز 10

وكانت مايكروسوفت قد تراجعت أيضًا عن قرارها بالتوقف عن تقديم مزايا جديدة لويندوز 10، وأضافت إليه بعض المزايا التي طرحتها في ويندوز 11، وأبرزها المساعد الشخصي كوبيلوت.

تحسين ويندوز 11 بدلا من إطلاق نسخة جديدة

ويبدو أن مايكروسوفت تضع تركيزها على تحسين ويندوز 11 الحالي، بدلًا من إطلاق نسخة جديدة منه في الوقت الحالي.

اقرأ أيضا

"العوين": جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات صناعة وطنية (فيديو)

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن منتجات "أبل"

مفاجأة شاومي.. هاتف Redmi K70 Ultra بذاكرة وصول عشوائي 24 جيجابايت رام

خاصية جديدة لتقليل زمن استخدام المراهقين لتطبيق إنستجرام

مشاركة الملفات مع الأجهزة القريبة.. ميزة قادمة في واتساب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

كوبايلوت 2:35 ص الإثنين، 15 يناير 2024

مايكروسوفت تطلق خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" على كل المنصات

مايكروسوفت 7:56 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

مايكروسوفت تقرر إزالة هذا البرنامج من إصداراتها المستقبلية.. التفاصيل

أبل1 11:18 ص الإثنين، 08 يناير 2024

177 مليار دولار خسائر تُهدد مكانة "أبل" في صدارة الـ 10 الكبار

تطبيق كابيلوت 12:53 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

مايكروسوفت تطلق تطبيق "كابيلوت" مساعد الذكاء الاصطناعي لأجهزة الأندرويد

اقرأ أيضا

التجسس على الهاتف
8:51 ص الإثنين، 22 يناير 2024

طريقة جديدة للتجسس على الهواتف بدون تشغيل الكاميرا

التخلص من الإيميلات
3:40 ص الإثنين، 22 يناير 2024

4 خطوات بسيطة للتخلص من مئات الإيميلات غير المرغوب فيها

ابشر - التحول الرقمي
12:52 ص الإثنين، 22 يناير 2024

خبير تقني يكشف عن 8 فوائد للتحول الرقمي

جامعة كاوست
1:39 م الأحد، 21 يناير 2024

إنجاز متميز.. "كاوست" تنهي أول دراسة بحثية لحقول الفوهات الحرارية بالبحر الأحمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدعم السكني سكني
11:34 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. إيداع الدعم في حسابات مُستفيدي "سكني" لشهر يناير

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
11:29 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

طريقة ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

كاميرات المراقبة
11:01 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. تصل إلى 20 ألف ريال.. عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في هذا الموعد

الراتب - ريال 0 عملة
9:01 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. رابط وطريقة الحصول على 8500 ريال للطلاب والخريجين في برنامج بجدارة

أهم 10
9:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني وجهات لاتحصل على عطلة العيدين