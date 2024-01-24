مايكروسوفت تطلق تحديثًا ضخمًا لـ "ويندوز 11" في هذا التوقيت

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تعمل مايكروسوفت حاليًا على إطلاق تحديث 24H2، وهو تحديث ضخم ستطلقه الشركة لنظام ويندوز
11 في وقتٍ لاحق من العام الجاري.
إطلاق تحديث ضخم لـ ويندوز 11 قريباويوفر التحديث الجديد للمستخدمين أداءً أفضل مع تحسينات أمنية مع مجموعة
كبيرة من المزايا التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي، لتعزيز إنتاجية المستخدمين.
وتشمل الميزات الجديدة التي تم تسريبها ما يلي:1ـ وضع جديد لحفظ الطاقة من شأنه أن يزيد عمر البطارية عند تفعيله.
2ـ إمكانية استخدام الهواتف الذكية ككاميرا ويب عبر تطبيق الهاتف.
3ـ ربط الهواتف بسلاسة مع الحواسيب، وخاصةً تلك التي تعمل بنظام أندرويد.