مايكروسوفت تطلق تحديثًا ضخمًا لـ "ويندوز 11" في هذا التوقيت

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تعمل مايكروسوفت حاليًا على إطلاق تحديث 24H2، وهو تحديث ضخم ستطلقه الشركة لنظام ويندوز 11 في وقتٍ لاحق من العام الجاري. اضافة اعلان





إطلاق تحديث ضخم لـ ويندوز 11 قريبا



وتشمل الميزات الجديدة التي تم تسريبها ما يلي:



ترقية مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبيلوت"



إضافة أداة الذكاء الاصطناعي لـ ويندوز 10



تحسين ويندوز 11 بدلا من إطلاق نسخة جديدة



ويوفر التحديث الجديد للمستخدمين أداءً أفضل مع تحسينات أمنية مع مجموعة كبيرة من المزايا التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي، لتعزيز إنتاجية المستخدمين.1ـ وضع جديد لحفظ الطاقة من شأنه أن يزيد عمر البطارية عند تفعيله.2ـ إمكانية استخدام الهواتف الذكية ككاميرا ويب عبر تطبيق الهاتف.3ـ ربط الهواتف بسلاسة مع الحواسيب، وخاصةً تلك التي تعمل بنظام أندرويد.ويحظى مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبيلوت” في ويندوز على ترقيات واضحة، وستوسع مايكروسوفت إدماجه في التطبيقات مع تحسين قدرات البحث في الأجهزة عن الملفات.وكانت مايكروسوفت قد تراجعت أيضًا عن قرارها بالتوقف عن تقديم مزايا جديدة لويندوز 10، وأضافت إليه بعض المزايا التي طرحتها في ويندوز 11، وأبرزها المساعد الشخصي كوبيلوت.ويبدو أن مايكروسوفت تضع تركيزها على تحسين ويندوز 11 الحالي، بدلًا من إطلاق نسخة جديدة منه في الوقت الحالي.