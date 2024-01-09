مايكروسوفت تقرر إزالة هذا البرنامج من إصداراتها المستقبلية.. التفاصيل

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كشفت شركة مايكروسوفت عن تفاصيل خطتها للتخلص التدريجي من تطبيق "وورد باد" من الإصدارات القادمة لنظام التشغيل ويندوز.





إلغاء تثبيت وورد بارد اضافة اعلان



وورد باد وتحرير النصوص



وأوضح بيان للشركة، لن يتم تثبيت برنامج "وورد باد" بدءا من الإصدار الحالي وفي الإصدار القادم، حيث سيتم إزالة البرنامج بالكامل، ولن يكون من الممكن إعادة تثبيت التطبيق، ومن المقرر أن تبدأ التغييرات عبر الإصدار التجريبي.ووفقا للخبراء، فإن قرار مايكروسوفت لأحدث إصدار من "Windows 11 Canary Channel" يمثل تحولا كبيرا حيث كان "وورد باد" جزءا لا يتجزأ من ويندوز منذ عام 1995.يشار إلى أن برنامج "وورد باد" هو أداة أساسية لتحرير النص تأتي مثبتة مسبقا مع ويندوز وتخدم المستخدمين الذين يحتاجون إلى وظائف بسيطة لإنشاء المستندات وتحريرها.وقد تؤدي إزالته إلى إزعاج بعض المستخدمين الذين يعتمدون على ميزاته المباشرة للقيام بمهام المستندات السريعة دون الحاجة إلى الميزات الأكثر تقدما في مايكروسوفت وورد.