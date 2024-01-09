الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مايكروسوفت تقرر إزالة هذا البرنامج من إصداراتها المستقبلية.. التفاصيل

مايكروسوفت
مايكروسوفت
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 كشفت شركة مايكروسوفت عن تفاصيل خطتها للتخلص التدريجي من تطبيق "وورد باد" من الإصدارات القادمة لنظام التشغيل ويندوز.

إلغاء تثبيت وورد بارداضافة اعلان


وأوضح بيان للشركة، لن يتم تثبيت برنامج  "وورد باد"  بدءا من الإصدار الحالي وفي الإصدار القادم، حيث سيتم إزالة البرنامج بالكامل، ولن يكون من الممكن إعادة تثبيت التطبيق، ومن المقرر أن تبدأ التغييرات عبر الإصدار التجريبي.

ووفقا للخبراء، فإن قرار مايكروسوفت لأحدث إصدار من "Windows 11 Canary Channel" يمثل تحولا كبيرا حيث كان "وورد باد" جزءا لا يتجزأ من ويندوز منذ عام 1995.

وورد باد وتحرير النصوص


يشار إلى أن برنامج "وورد باد" هو أداة أساسية لتحرير النص تأتي مثبتة مسبقا مع ويندوز وتخدم المستخدمين الذين يحتاجون إلى وظائف بسيطة لإنشاء المستندات وتحريرها.

وقد تؤدي إزالته إلى إزعاج بعض المستخدمين الذين يعتمدون على ميزاته المباشرة للقيام بمهام المستندات السريعة دون الحاجة إلى الميزات الأكثر تقدما في مايكروسوفت وورد.

اقرأ أيضا

4 سلوكيات خاطئة تدمر بطارية هاتفك

177 مليار دولار خسائر تُهدد مكانة "أبل" في صدارة الـ 10 الكبار

ميزة جديدة طال انتظارها تصل قريبا إلى "سناب شات"

شركة جوجل تطلق إصداراً جديداً من متجر التطبيقات Play

4 مخاطر لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أبل1 11:18 ص الإثنين، 08 يناير 2024

177 مليار دولار خسائر تُهدد مكانة "أبل" في صدارة الـ 10 الكبار

توجهات تكنولوجية 4:17 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

منها العمل بالذكاء الاصطناعي.. توجهات تكنولوجية "ستغير حياتنا" في 2024

تطبيق كابيلوت 12:53 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

مايكروسوفت تطلق تطبيق "كابيلوت" مساعد الذكاء الاصطناعي لأجهزة الأندرويد

ويندوز 11 1:11 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

5 مزايا في ويندوز 11 أوقفتها مايكروسوفت في 2023

اقرأ أيضا

كيف تُحسّن بيئة منزلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي
3:46 ص الأحد، 07 يناير 2024

6 طرق لتحسين بيئة منزلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

واتساب
10:51 م السبت، 06 يناير 2024

"واتساب" يدخل تعديلا جديدا لأصحاب الـ"آيفون": ماذا حدث لألوان التطبيق؟

سيبراني
10:01 ص السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. 71% من شركات المملكة تتعرض لحوادث سيبرانية (تفاصيل)

جوجل
12:01 ص السبت، 06 يناير 2024

جوجل تشدد حمايتها لخصوصية مستخدمي كروم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أراضي سكنية
8:01 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. أسعار غير متوقعة.. تعرف على صفقات الأراضي السكنية بـ"نرجس الرياض"

WhatsApp Image 2024-01-09 at 5.09.01 PM
7:00 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. الإطاحة بمحتال في مطار الملك عبد الله الدولي بجازان وهذه مخالفته

منصة قوى
8:19 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

"قوى" تُمكّن المستثمرين من شطب منشآتهم إلكترونيًا.. واسترداد أرصدتهم

حساب مواطن
6:02 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لحاملي بطاقات التنقل

WhatsApp Image 2024-01-09 at 4.38.33 PM
5:42 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

19 متنزها وحديقة بعرعر لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.. تعرف على أفضل 7 منها

حديقة الملك فهد
4:55 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أهم 10 منتزهات في عسير.. أيقونة الطبيعة والتاريخ تنتظر زوارها (صور)