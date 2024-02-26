التحول الوطني: إيصال خدمات الجيل الخامس إلى 97 محافظة في المملكة

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أعلن
برنامج التحول الوطني، اليوم الاثنين، أنه تم إيصال خدمات الجيل الخامس إلى 97 محافظة في
المملكة.
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آلاف خدمة و300 مبادرة تقودها 7 وزارات و 50 جهةوبعنوان
"أثرٌ نلمسُه"، أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية
المملكة 2030، تقريره السنوي الذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2023 نحو
تحقيق طموحات ومستهدفات الرؤية .
القطاعات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني ويستعرض التقرير مختلف القطاعات التي يستهدفها
برنامج التحول الوطني، وتشمل:
1 - حماية البيئة وضمان.
2 - تعزيز التنمية المجتمعية.
3 - تطوير القطاع غير الربحي.
4 - استدامة الأمن الغذائي والمائي.
5 - تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.
6 - التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص.
7 - تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.