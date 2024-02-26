التحول الوطني: إيصال خدمات الجيل الخامس إلى 97 محافظة في المملكة

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أعلن برنامج التحول الوطني، اليوم الاثنين، أنه تم إيصال خدمات الجيل الخامس إلى 97 محافظة في المملكة.





6 آلاف خدمة و300 مبادرة تقودها 7 وزارات و 50 جهة



القطاعات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني



الأثر الفعلي لمبادرات برنامج التحول الوطني



وبعنوان "أثرٌ نلمسُه"، أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي الذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2023 نحو تحقيق طموحات ومستهدفات الرؤية .ويستعرض التقرير مختلف القطاعات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني، وتشمل:1 - حماية البيئة وضمان.2 - تعزيز التنمية المجتمعية.3 - تطوير القطاع غير الربحي.4 - استدامة الأمن الغذائي والمائي.5 - تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.6 - التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص.7 - تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.وتضمن تقرير عام 2023، قصصًا متنوعة ومُلهمة للأفراد المستفيدين من مبادرات برنامج التحول الوطني، تسلط هذه القصص الضوء على الأثر الفعلي لمبادرات برنامج التحول الوطني على حياة المستفيدين نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.