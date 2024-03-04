الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الاتصالات يُبشر باستثمارات تقنية بـ 11.9 مليار دولار هي الأكبر من نوعها في المنطقة

الاتثلان
وزير الاتصالات
أ أ
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قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مهندس عبد الله السواحة، إن المملكة ستنتقل من الحركة إلى الإنجاز المتضاعف.

المملكة سارعت في وتيرة النمو الرقمياضافة اعلان

وأوضح خلال مشاركته في " ليب24"، أن الذكاء الاصطناعي سيحدث ذلك التغيير، وأن المملكة سارعت في وتيرة النمو الرقمي بنسبة كبيرة وتقدمت بإنجازات رائعة.

استثمارات تقنية بـ 11.9 مليار دولار

وأشار إلى أن "ليب" سيشهد استثمارات تقنية بـ 11.9 مليار دولار هي الأكبر من نوعها في المنطقة.

وأضاف أن مؤتمر ليب يرسخ مكانة المملكة كنقطة جذب للاستثمارات التقنية بالمنطقة، مؤكدًا ارتفاع نمو القوى التقنية من 200 ألف إلى 3060.

استثمارات ليب جاءت بدعم ولي العهد

وأكد أن استثمارات ليب جاءت بدعم من سمو ولي العهد من أجمل نمو الاقتصاد الرقمي، مبينًا أن المملكة مكنت المواطن في المجال الرقمي والتقنيات العميقة والفضاء.

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