وزير الاتصالات يُبشر باستثمارات تقنية بـ 11.9 مليار دولار هي الأكبر من نوعها في المنطقة

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قال
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مهندس عبد الله السواحة، إن المملكة ستنتقل من
الحركة إلى الإنجاز المتضاعف.
المملكة
سارعت في وتيرة النمو الرقميوأوضح
خلال مشاركته في " ليب24"، أن الذكاء الاصطناعي سيحدث ذلك التغيير، وأن
المملكة سارعت في وتيرة النمو الرقمي بنسبة كبيرة وتقدمت بإنجازات رائعة.
استثمارات
تقنية بـ 11.9 مليار دولاروأشار
إلى أن "ليب" سيشهد استثمارات تقنية بـ 11.9 مليار دولار هي الأكبر من
نوعها في المنطقة.
فيديو | وزير الاتصالات: في #ليب_24 سننتقل من الحركة إلى الإنجاز المتضاعف.. والذكاء الاصطناعي سيحدث ذلك التغيير#الإخبارية pic.twitter.com/vXTmEHFEmq— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2024
وأضاف أن مؤتمر ليب يرسخ مكانة المملكة كنقطة جذب للاستثمارات التقنية بالمنطقة، مؤكدًا ارتفاع نمو القوى التقنية من 200 ألف إلى 3060.
استثمارات ليب جاءت بدعم ولي العهدوأكد
أن استثمارات ليب جاءت بدعم من سمو ولي العهد من أجمل نمو الاقتصاد الرقمي، مبينًا
أن المملكة مكنت المواطن في المجال الرقمي والتقنيات العميقة والفضاء.
فيديو | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله السواحه: سارعنا في وتيرة النمو الرقمي بنسبة كبيرة وتقدمنا بإنجازات رائعة#ليب24#الإخبارية pic.twitter.com/tUrtovrFto— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2024