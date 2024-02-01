أرباح غير متوقعة.. منتجات الذكاء الاصطناعي تصعد بمكاسب مايكروسوفت

ارتفاع أرباح مايكروسوفت اضافة اعلان



أرباح تفوق توقعات الخبراء



تسببت منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في رفع مكاسب مايكروسوفت لمستويات غير متوقعة خلال الأشهر القليلة الماضية.وتفصيلا، أدى الازدهار في العروض السحابية ومنتجات الذكاء الاصطناعي مرة أخرى إلى زيادة مبيعات وأرباح شركة مايكروسوفت.وخلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، ارتفع حجم مبيعات شركة تصنيع البرمجيات الأمريكية بمقدار الخمس تقريباً إلى 62 مليار دولار.كذلك ارتفعت الأرباح بمقدار الثلث إلى 22 مليار دولار تقريباً، حسبما أعلنت الشركة الأعلى قيمة في العالم برأس مال سوقي يزيد عن 3 تريليونات دولار في ريدموند يوم الثلاثاء.وكان حجم المبيعات والأرباح أفضل قليلاً مما توقعه الخبراء الذين شملهم استطلاع لوكالة بلومبرغ.وبعد فترة وجيزة من الضعف، استمرت الأسهم، التي كان أداؤها جيداً مؤخراً، في الارتفاع بعد إغلاق السوق.