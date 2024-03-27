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صحيفة تواصل الالكترونية

رسميا.. ولاية أمريكية تمنع الأطفال من استخدام تيك توك

حظر تيك توك
تيك توك
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قرر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، رسمياً إصدار مشروع قانون يحظر على الأطفال دون سن الـ14 عاماً امتلاك حسابات على منصات التواصل، مع تقديم قيود جديدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً.اضافة اعلان

حظر  تيك توك للأطفال رسميا

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى التصدي لمشاكل الصحة العقلية بين الأطفال والتحرش بهم، انطلاقاً من الأول من يناير 2025، تاريخ بدء سريان القانون.
وأضاف في مؤتمر صحافي إن القانون هو محاولة لمنع المتحرشين الجنسيين من الاتصال بالأطفال عبر المنصات الإلكترونية.
ويُجبر نص القانون شركات منصات التواصل الاجتماعي على الإبلاغ عن وحذف الحسابات التي يمتلكها سكان فلوريدا الذين يُعتبرون "على الأرجح أصغر من 14 عاماً"، بحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الإلكتروني.
وسوف يكون لدى المستخدمين 90 يوماً للطعن في إنهاء حسابهم إذا تم تحديدهم بشكل خاطئ، وفقاً للقانون.

طلب إنهاء لحسابات الأطفال

ويمكن للوالدين في الولاية أيضاً تقديم طلب إنهاء لحسابات أطفالهم، على أن يتم الوفاء بتلك الطلبات في غضون 10 أيام عمل.
ووفقا لمشروع القانون، يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي إذا وافق ولي الأمر.
وفي حين لم يذكر القانون الجديد أي شركات منصات الاجتماعي بالاسم، ولكن تعتبر منصة تيك توك، وسناب شات وإنستغرام من أكثر المنصات شعبية بين الشباب الأمريكي بجانب يوتيوب التي تحظر بالفعل الأطفال دون سن 13 عاماً من امتلاك حساب.

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