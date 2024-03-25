خبير تقني يحذر: ليس كل ترويج في سناب وتيك توك تثق فيه

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حذر الخبير التقني سالم الحربي، من إعلانات وحملات الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وتيك توك"، وغيرها من مواقع التواصل.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس : "ترى ليس كل ترويج في تطبيقات سناب وتيك توك تثق فيه".



حملات الترويج في مواقع التواصل



🛑تحذير وتنبيه



ليس كل ترويج في #سناب و #تيك_توك تثق فيه



. pic.twitter.com/Ps2BKzpgyh — سالم خبير تقني (@arnod) March 24, 2024

وأضاف "التحقق من ثقة ما يتم نشره مسؤوليتك أنت، وعليك أن تتحقق من موثوقية أي منشور والجهة التي تعلن عنه، أو تروج، له، وليس معنى أن منصة سناب شات أو تيك توك سمحت بالترويج لجهة أو شخص أنه موثوق فيه، وذلك لتفادي عمليات الغش والاحتيال".

سبائك ذهب مغشوشة



يذكر أن وزارة التجارة ضبطت في وقت سابق، معلنةَ بمنصة "سناب شات" تورطت في بيع 7 سبائك، تبين بعد عملية فحصها ومعايرتها بأنها قطع ألمنيوم مطلية بالذهب حيث أوهمت القائمين على منشأة تجارية في محافظة الخرج بأنها سبائك من الذهب الخالص.وأظهرت نتائج تحليل العينات في مختبرات متخصصة الغش والتحايل، ويتم استكمال الإجراءات النظامية والإحالة إلى النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية وفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما يتم تتبع مصدر المشغولات المغشوشة.ووفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، أو غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.