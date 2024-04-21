عالمة في "ناسا": أقمار "إيلون ماسك" تعرّض الأرض للأشعة الكونية القاتلة

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حذرت عالمة فيزيائية سابقة في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من أن مخاطر "المجموعات الضخمة" من الأقمار الصناعية "ستارلينك" المملوكة للمليادرير إيلون ماسك، يمكن أن تعطل الغلاف المغناطيسي للأرض، مما يعرض الحياة كلها للأشعة الكونية القاتلة.

وتعتمد الدراسة التي أجراها الدكتور سييرا سولتر هانت الجديدة على تقديرات جديدة مفادها أن شركة "سبيس إكس" التابعة لـ ماسك تحرق أكثر من 1.3 طن من حطام الأقمار الصناعية للإنترنت اللاسلكي في الغلاف الجوي للأرض كل ساعة، مما يخلق طبقة معدنية من "الجسيمات الموصلة" في المدار.

وقالت الدكتورة سولتر هانت لموقع "ديلي ميل": "لقد كنت مندهشة للغاية. لم يقم أحد بإجراء الكثير من الأبحاث حول تراكم الغبار المعدني الناتج عن صناعة الفضاء".





5504 أقمارًا صناعية



الجسيمات المغناطيسية التي تحمي الأرض من الإشعاع الكوني



ويوجد حاليًا 5504 أقمارًا صناعية تابعة لـ "ستار لينك" في المدار حول الأرض، وفقًا لآخر تقدير لعلماء الفلك في مارس الماضي، منها 5442 قيد التشغيل، وهناك خطط لإطلاق عشرات الآلاف أخرى.وقالت الفيزيائية، إن الجسيمات الصادرة عن هذه الأقمار الصناعية في نهاية دورة حياتها يمكن أن "تشوه أو تحبس المجال المغناطيسي" الذي يمنع الغلاف الجوي للأرض من العمل، "مع كل النفايات المعدنية عالية التوصيل التي تستقر جميعها في منطقة واحدة".وعلى الرغم من أنها تشير إلى كونها "حالة متطرفة"، إلا أن مثل هذه الطبقة من الغبار المعدني المشحون يمكن أن تؤدي إلى "تجريد الغلاف الجوي" بشكل مشابه للمصير القديم للمريخ وعطارد، وفق تحذيرها.وبعد العمل ضمن فريق أبحاث المركبة الفضائية "ستاردست" التابعة لوكالة "ناسا" في عام 2012، أمضت الدكتورة سولتر-هانت ثلاث سنوات في مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية.وهناك قامت بدراسة السلوك الكهرومغناطيسي لأعمدة البلازما في المدار الأرضي المنخفض حول الأرض(LEO)، وهي منطقة الغلاف الجوي العلوي حيث توجد شبكة ستارلينك المدارية.وتقدم الدكتورة سولتر-هانت حاليًا، المشورة بشأن تأثير الطقس الفضائي على صناعة الطيران.وأضافت: "نحن لدينا حوالي 10000 قمر صناعي (في المدار حول الأرض) في الوقت الحالي، ولكن في غضون 10 إلى 15 عامًا من المحتمل أن يكون هناك 100000".وقالت: "بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى 100 ألف، أعتقد أن الوقت قد يكون قد فات، فيما يتعلق بهذه التجربة الهندسية الجيولوجية غير المخطط لها والتي ستحدث".ويأتي الدافع وراء حالة القلق من أن هذا الحطام المعدني الدقيق يفوق بشكل كبير وزن الجسيمات المشحونة مغناطيسيًا التي تحمي الأرض من الإشعاع الكوني.وأثقل جزء معروف من الغلاف المغناطيسي للأرض هو الحلقات الكبيرة من الجسيمات المحاصرة التي تسمى أحزمة فان ألين - منطقتان على شكل كعكة دائرية من الجسيمات الصغيرة التي تنشط بواسطة الإشعاع الكوني من الشمس.وتنطلق الأحزمة من القطبين الشمالي والجنوبي المشحونين مغناطيسيًا للأرض.وزن هذه المنطقة الحيوية صغير بشكل مستحيل مقارنة بالحطام المعدني الذي يمكن أن يقطعها عن الأرض - يبلغ إجمالي كتلة أحزمة فان ألين (حوالي 0.00018 كجم) فقط.وقالت في ورقتها البحثية الجديدة، المنشورة على موقع كورنيل arXiv: "إن كتل الأجزاء الأخرى من الغلاف المغناطيسي (التيار الحلقي، والغلاف البلازمي، وما إلى ذلك)، لم يتم تقديرها على نطاق واسع ولكنها أقل كثافة من أحزمة فان ألين".وبعبارة أخرى، فإن هذا الوزن الخفيف والكتلة المنخفضة للغلاف المغناطيسي، يعني أن الحجم الكبير من حطام الأقمار الصناعية الثقيلة يمكن أن يكون له تأثير كبير وغير مسبوق.وتابعت: "أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف عن استخدام الغلاف الجوي للأيونوسفير والغلاف الجوي كصندوق قمامة لصناعة الفضاء على الفور".وفي السنوات الأخيرة، أصدر كل من علماء الفلك الأكاديميين وشركات الأقمار الصناعية المنافسة لشركة "سبيس إكس" شكاوى رسمية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بشأن طموحاته,إذ يشعر علماء الفلك على وجه الخصوص بالقلق من أن النفايات الفضائية للشركة قد تتداخل بشكل دائم مع المراصد الأرضية، مما يؤدي إلى توقف دراسة الفضاء.