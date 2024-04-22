4 أشياء احذرها عند استخدام خدمة "واي فاي" على متن الطائرة

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أصبحت كثير من شركات الطيران توفر في الوقت الراهن، خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) والمسمى (In-Flight Wi-Fi).

لكن كيم كوماندو، خبيرة التقنية، حذرت من مخاطر التسلل إلى الهاتف عند استخدام شبكة "واي فاي" على متن الطائرة.

وقدمت، مجموعة من النصائح للوقاية من المخاطر المحتملة، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".





تأكد من أنك على الشبكة الصحيحة



استخدم VPN



التزم بالمواقع المشفرة



لا تقم بتحميل أي ملفات



ينقر معظمنا على اسم الشبكة دون تفكير، وهذا ما يعتمد عليه المتسللون لاختراق الأجهزة.ويمكن للمحتالين إنشاء شبكات "واي فاي" مزيفة بأسماء متطابقة تقريبًا مع أسماء شركات الطيران. لذا إذا لم تكن حذرًا، يمكنك أن تتصل بشبكة مزيفة وتسقط في فخ المتسللين.إذا كان هناك أكثر من خيار متشابه، اسأل أحد موظفي شركة الطيران عن الشبكة الصحيحة.شبكة VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) ليست موثوقة تمامًًا في الهواء، ولكنها تعمل عند تشغيلها. وتقوم الشبكة بتشفير البيانات، لتكون بمثابة درع من أعين المتطفلين.لذا، إذا قمت بزيارة أي موقع يحتوي على معلومات مالية أو غيرها من المعلومات المهمة. تأكد من أن شبكة VPN الخاصة بك نشطة قبل تسجيل الدخول.عندما تكون على شبكة غير مألوفة. قم بزيارة مواقع الويب المشفرة فقط — تلك التي تبدأ بـ "HTTPS"، لأن "S" تعني الأمان.ويؤدي هذا بشكل عام إلى منع المتسلل من عرض نشاطك على موقع معين، مثل كلمة المرور أو رقم بطاقة الائتمان التي كتبتها.يتم الكشف عن نقل البيانات من خلال اتصالات غير آمنة (مثل تلك الموجودة على متن الطائرة)، إذ أن المتسلل لا يبذل جهدًا كبيرًا لاعتراض التنزيل وقراءة كل شيء فيه.من الأنسب تنزيل أي شيء ستحتاج إليه مسبقًا قبل الذهاب إلى المطار، أو الانتظار حتى الهبوط والوصول إلى شبكة موثوقة.