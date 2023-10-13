خلل يضرب منصة "إكس".. هل له علاقة بفلسطين؟

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واجه مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، مشكلة فنية في تصفح المنصة.

وقال مستخدمون، إنه عند الدخول لأي حساب بما في ذلك الحساب الشخصي لا تظهر التغريدات. اضافة اعلان

وربط أحد المستخدمين بين الخلل وما قال إنها محاولات لإخفاء المحتوى الفلسطيني بعد رفض رجل الأعمال إيلون ماسك، مالك المنصة حذف المحتوى.





الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا بشأن إكس



مهلة حتى الأربعاء



في غضون ذلك، تقدمت المفوضية الأوروبية يوم الخميس بطلب رسمي وملزم قانونًا للحصول على معلومات من منصة إكس ومالكها إيلون ماسك، بشأن ما تعاملها مع ما وصفته بأنه "خطاب كراهية ومعلومات مضللة ومحتوى إرهابي عنيف"، على صلة بالحرب بين الكيان الصهيوني وحماس.وتعد هذه هي الخطوة الأولى فيما قد يصبح أول تحقيق للاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية.وفي هذه القضية سيجري التحقيق لتحديد ما إذا كانت المنصة تتوافق مع القواعد الجديدة الصارمة الهادفة إلى الحفاظ على أمن المستخدمين عبر الإنترنت، ووقف انتشار أي محتوى ضار.وأمام منصة إكس، ومقرها سان فرنسيسكو، مهلة حتى الأربعاء المقبل للرد على الأسئلة المتعلقة بكيفية عمل نظامها الخاص للاستجابة للأزمات، ويتعين تلقي ردود على أي أسئلة أخرى بحلول 31 أكتوبر.وقالت المفوضية إن خطواتها التالية، والتي قد تشمل إجراءات رسمية وعقوبات، ستحدد من خلال ردود المنصة.في وقت سابق أمس، قامت المنصة بإزالة مئات الحسابات المرتبطة بحركة حماس، وأزالت أو صنفت آلاف المنشورات من المحتوى منذ هجوم الحركة على الكيان الصهيوني، وفقًا للرئيسة التنفيذية للمنصة.وأشارت ليندا ياكارينو أمس إلى الجهود التي بذلتها شركة "إكس" للتعامل مع المحتوى غير القانوني المنتشر على المنصة، وذلك استجابة لتحذير من مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي، طلب معلومات حول كيفية امتثال "إكس" خلال الحرب بين إسرائيل وحماس للقواعد الرقمية الصارمة الجديدة للاتحاد الأوروبي.