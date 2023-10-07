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صحيفة تواصل الالكترونية

لا إعجابات.. إلغاء التفاعل مع التغريدات على "إكس" قريبًا

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية
إكس
أ أ
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أعلن مالك منصة "إكس" إيلون ماسك قراراً حول مستقبل واجهة مستخدم منصة إكس، إذ قد تختفي قريباً جميع أزرار التفاعل والإجراءات في الخلاصات، باستثناء عداد المشاهدات.اضافة اعلان

تقليل التفاعل
وسيؤدي ذلك إلى تقليل التفاعل مع المنشور، وهو ما ظهر جليًا بناءً على اختبار إنستغرام في عام 2019 لإخفاء عداد الإعجابات.
وأظهرت الأبحاث أن إجمالي التفاعلات مع المنشورات انخفض بشكل ملحوظ بالنسبة للأشخاص المؤثرين المشاركين في الاختبار، مع عدم وجود مقاييس سابقة توضح تغير سلوكيات المستخدم بشكل مباشر.
ومن المفترض أن هناك تأثيرات مماثلة في إجمالي عمليات إعادة النشر، إذ يكون لإجراءات الأقران بعض التأثير في السلوكيات الأوسع.

مدى وصول المنشور
وتؤثر الإعجابات وإعادة التغريدات في مدى وصول المنشور، وذلك وفقًا لخوارزمية إكس المفتوحة المصدر، وقد يسبب هذا التغيير ضررًا للكثير من المؤثرين ضمن المنصة الذين يتطلعون إلى تحقيق القدر الأقصى من التفاعل من أجل تعزيز حصتهم من إيرادات الإعلانات.

وأشارت إنستغرام أيضًا إلى أن الأشخاص غالبًا ما يستخدمون أعداد الإعجابات للتعرف على ما هو شائع، وأثر حذفها في ذلك. وتعد إكس موطنًا للتفاعل والاتجاهات في الوقت الفعلي، لذلك من المحتمل أن يكون ذلك عاملاً كبيرًا في هذه الحالة.

وتؤدي إزالة خيارات الاستجابة الفورية إلى تقليل استخدامها.
وكشفت إكس سابقًا أن غالبية النشاط في تطبيقها يحدث عبر إعادة النشر والاقتباسات، لذا فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تراجع النشاط الإجمالي في التطبيق.

كما أن هذا التغيير قد يؤثر أيضًا في مشاركة المنشور، مع احتمال انخفاض التركيز على أيقونة المشاركة، مما قد يحد أيضًا من المناقشة والتفاعل الموسع.

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