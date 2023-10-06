3 خيارات جديدة للاشتراك في "إكس".. تعرف على أهم المزايا

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تستعد منصة "إكس" لإجراء تغيير هو الأكبر منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة في أواخر العام الماضي.

ويدرس ماسك تقديم 3 أنظمة اشتراك في خدمات "Premium"، ومنها خيار الاشتراك دون إعلانات، إلى جانب الباقة المتاحة حاليًا التي تقدم علامة التوثيق فقط مع عرض الإعلانات. اضافة اعلان

وتبدأ الباقات في الزيادة عبر عرض نصف الإعلانات فقط وأخيرًا عبر حذف جميع الإعلانات بشكل كامل.





3 إصدارات من اشتراك Premium



شراء العلامة الزرقاء



مستويات تسعير Premium



وتشير التفاصيل الموجودة في التعليمات البرمجية للتطبيق الآن إلى ثلاثة إصدارات من اشتراك Premium، الذي يسمح بالوصول إلى بعض المزايا الحصرية غير المتوفرة للمستخدمين العاديين.وهناك حاليًا مستوى واحد فقط يسمح لك بالوصول إلى جميع الامتيازات التي تقدمها المنصة. لكن قاعدة بيانات "إكس" المحدثة الآن تشير إلى ثلاث خيارات لللاشتراك:Premium Basic: يشاهد المستخدمون في هذا الاشتراك ذي السعر المنخفض إعلانات كاملة في الخلاصة.Premium Standard: يشاهد المستخدمون في هذا الاشتراك نصف كمية الإعلانات في الخلاصة.Premium Plus: لن يشاهد المستخدمون في هذا الاشتراك ذي السعر العالي أي إعلانات في الخلاصة.وتتطلع "إكس" إلى جذب الاهتمام باشتراكها من خلال جعل عملية شراء العلامة الزرقاء رخيصة بالنسبة للمستخدمين، مع أنهم لن يحصلوا على المزايا نفسها مثل الإصدار الحالي البالغ سعره 8 دولارات شهريًا.ومن غير المعروف في الوقت الحالي إذا كان الأشخاص يحصلون عن العلامة الزرقاء، مع أنه من المفترض أن الإصدار الأرخص من Premium يظل يتضمن علامة التحقق المدفوع.وأشار إيلون ماسك في الشهر الماضي إلى أن المستويات الجديدة للتسعير قادمة إلى Premium، في حين ألمح أيضًا إلى دفع المزيد من المستخدمين نحو الاشتراك للوصول إلى التطبيق بصفته وسيلة لمكافحة ظهور الحسابات الآلية.وتحصل "إكس" حاليًا على نحو 12 دولارًا من كل مستخدم شهريًا بناءً على مشاهدة الإعلانات، وذلك اعتمادًا على الرؤى الداخلية.لذا يجب أن يكون سعر الاشتراك مكافئًا لهذا الرقم للتخلص من الحاجة إلى عرض الإعلانات.