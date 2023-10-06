الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

3 خيارات جديدة للاشتراك في "إكس".. تعرف على أهم المزايا

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية
منصة إكس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تستعد منصة "إكس" لإجراء تغيير هو الأكبر منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة في أواخر العام الماضي. 
ويدرس ماسك تقديم 3 أنظمة اشتراك في خدمات "Premium"، ومنها خيار الاشتراك دون إعلانات، إلى جانب الباقة المتاحة حاليًا التي تقدم علامة التوثيق فقط مع عرض الإعلانات.اضافة اعلان
وتبدأ الباقات في الزيادة عبر عرض نصف الإعلانات فقط وأخيرًا عبر حذف جميع الإعلانات بشكل كامل. 

3 إصدارات من اشتراك Premium

وتشير التفاصيل الموجودة في التعليمات البرمجية للتطبيق الآن إلى ثلاثة إصدارات من اشتراك Premium، الذي يسمح بالوصول إلى بعض المزايا الحصرية غير المتوفرة للمستخدمين العاديين.
وهناك حاليًا مستوى واحد فقط يسمح لك بالوصول إلى جميع الامتيازات التي تقدمها المنصة. لكن قاعدة بيانات "إكس" المحدثة الآن تشير إلى ثلاث خيارات لللاشتراك:
Premium Basic: يشاهد المستخدمون في هذا الاشتراك ذي السعر المنخفض إعلانات كاملة في الخلاصة.
Premium Standard: يشاهد المستخدمون في هذا الاشتراك نصف كمية الإعلانات في الخلاصة.
Premium Plus: لن يشاهد المستخدمون في هذا الاشتراك ذي السعر العالي أي إعلانات في الخلاصة.

شراء العلامة الزرقاء 

وتتطلع "إكس" إلى جذب الاهتمام باشتراكها من خلال جعل عملية شراء العلامة الزرقاء رخيصة بالنسبة للمستخدمين، مع أنهم لن يحصلوا على المزايا نفسها مثل الإصدار الحالي البالغ سعره 8 دولارات شهريًا.
ومن غير المعروف في الوقت الحالي إذا كان الأشخاص يحصلون عن العلامة الزرقاء، مع أنه من المفترض أن الإصدار الأرخص من Premium يظل يتضمن علامة التحقق المدفوع.

مستويات تسعير Premium

وأشار إيلون ماسك في الشهر الماضي إلى أن المستويات الجديدة للتسعير قادمة إلى Premium، في حين ألمح أيضًا إلى دفع المزيد من المستخدمين نحو الاشتراك للوصول إلى التطبيق بصفته وسيلة لمكافحة ظهور الحسابات الآلية.
وتحصل "إكس" حاليًا على نحو 12 دولارًا من كل مستخدم شهريًا بناءً على مشاهدة الإعلانات، وذلك اعتمادًا على الرؤى الداخلية.
لذا يجب أن يكون سعر الاشتراك مكافئًا لهذا الرقم للتخلص من الحاجة إلى عرض الإعلانات.

اقرأ أيضا

سطوع الشاشة
6:16 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تعلّم ضبط سطوع شاشة الهاتف أو الكمبيوتر لحماية عينيك

انفجار نجم
5:52 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

عجزوا عن تفسيره.. العلماء يرصدون انفجار نجم "يجعل البشر هشين"

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السواحه
5:49 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

السواحة يناقش في كوريا مجالات الاقتصاد الرقمي وصناعة الفضاء والابتكار

اسعار الذهب 4
3:32 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 193 ريالاً

اقرأ أيضا

"سامسونج" تكشف رسميًا عن معالج "إكسينوس 2400"

لتفادي ثغرات خطيرة.. مايكروسوفت تطلق تحديثات أمنية طارئة

جوجل تطلق هاتفها الأول المزود بالذكاء الاصطناعي

"العدل" الأمريكية تتهم "جوجل" برفع أسعار الإعلانات بطريقة غير قانونية

"البومجداد" مواطن ينافس 3 آلاف ابتكار بروبوت متسلق للأسطح العمودية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

إكس 1 4:37 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

ردًا على ماسك.. الملايين يهجرون منصة "إكس"

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية 3:26 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ماسك يلوح لمستخدمي "إكس" بهذا القرار الصادم

اقرأ أيضا

واتساب
8:02 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بعد زيادة حالات الاستيلاء عليها.. كيف تحمي حسابك على واتساب؟

أندرويد 14
1:51 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

جوجل تعلن إطلاق أندرويد 14 رسمياً.. مزايا جديدة

F7oA8giWoAAgfrB
1:16 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تحديث جديد للآيفون يعالج مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف

إكس 1
9:30 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

كيف تعرف وتمنع التجسس على رسائلك الخاصة والمشفرة في إكس؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الكشف-عن-أعراض-حساسية-البرد-750x430
11:08 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أشدها الحساسية.. خبير طقس يُحذر من هذه الأمراض القاتلة في أكتوبر

أهم 10
10:42 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أهم 10.. عقوبة تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا وشروط القسط الميسر من سكني

حساب المواطن
7:34 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

قبل 4 أيام من صرف الدفعة الجديدة.. تحذير جديد من حساب المواطن للبنوك

المدير الناجح
7:27 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

9 عبارات يستخدمها المديرون الأكثر مهارة في العمل

الفيضانات
7:02 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تضم دولاً عربية.. قائمة بأكثر أماكن العالم عرضة لخطر الفيضانات القاتلة

000_33VC3H9
6:52 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

روسيا تعلن وصول أول سفينة شحن عبر طريق "أرخص وأسرع من قناة السويس"