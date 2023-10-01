خطوة مثيرة.. جوجل توفر محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمراهقين

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قررت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت العملاقة "جوجل" توسيع نطاق محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليشمل المستخدمين الصغار ما بين 13 و17 عامًا.

وأصبح في مقدور المستخدم الذي يتراوح عمره بين 13 و17 سنة في الولايات المتحدة، ولديه حساب جوجل، تسجيل الاشتراك في خدمة "Search Labs" التي تتضمن محرك البحث “إس جي إي” (SGE). اضافة اعلان





الذكاء الاصطناعي يجيب على أسئلة الصغار





مزايا الذكاء الاصطناعي





خطوة مثيرة للجدل





ضمانات حماية إضافية



وقالت جوجل في بيان عبر الإنترنت إن “الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يساعد الصغار الذين يطرحون أسئلة لا يستطيعون الحصول على إجاباتها الصحيحة باستخدام محرك بحث تقليدي.وأشارت جوجل إلى أن المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، والذين يستخدمون حاليًا محرك البحث (إس جي إي) اكتشفوا أن هذه التجربة مفيدة بشكل خاص.وقدم هؤلاء المستخدمون تقييمًا مشجّعًا بشأن المزايا التي توفرها قدرات الذكاء الاصطناعي الموجودة في محرك البحث، مقارنة بالبحث عبر المحرك التقليدي.وأكدت جوجل على أنه يمكن إيقاف تشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي (إس جي إي) سواء على محرك البحث أو أثناء التصفح أو تشغيلها من خلال الصفحة الرئيسية.وتدرك جوجل من خلال منشورها، أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والمستخدمين الصغار يمكن أن يكون مثيرًا للجدل.وقالت الشركة في حين نوفر هذه التقنية الجديدة للمراهقين، نودّ تحقيق التوازن الصحيح بين توفير فرص لهم للاستفادة من كل ما توفّره هذه التكنولوجيا، في حين نعطي الأولوية لسلامتهم.وأضافت أنها طوّرت ضمانات حماية إضافية وأدخلتها في هذه التقنية بالنسبة للمراهقين. وتابعت والآن، نقوم بتوفير أدوات مخصصة لمحو الأمية المعلوماتية مباشرةً إلى إس جي إي.وقال بيان جوجل إن “جودة عوامل الحماية في (إس جي إي) مصمّمة لمنع ظهور المحتوى الضار، على سبيل المثال وضعنا حواجز أقوى لمنع ظهور النتائج التي تحتوي على مواد غير قانونية.