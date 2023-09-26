أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في "انثروبيك" للذكاء الاصطناعي

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أعلنت مجموعة "أمازون" عن رصد 4 مليارات دولار للاستثمار في شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية "أنثروبيك" التي تطور منافسا لبرنامج "شات جي بي تي". اضافة اعلان

وتحصل المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية من خلال هذه الشراكة، على حصة أقلية في شركة "أنثروبيك" التي طورت "كلود".





برنامج كلود للدردشة





تسريع نماذج الدردشة الآلية





"أليكسا" بالذكاء الاصطناعي



وبرنامج "كلود" هو برنامج دردشة آلي ينافس "شات جي بي تي"، أداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة المطورة من شركة "أوبن إيه آي".وتستخدم "أنثروبيك" شرائح من "أمازون ويب سرفيس"، أكبر شركة للحوسبة السحابية في العالم، جرى تطويرها خصيصا بهدف إنشاء نماذج للتعلم الآلي.وترمي هذه الاتفاقية، وفق "أمازون"، إلى تسريع نماذج الدردشة الآلية المستقبلية لشركة "أنثروبيك"، والتي سيتمكن مستخدمو "إيه دبليو اس" من الوصول إليها.ويثير الذكاء الاصطناعي "التوليدي"، القادر على توليد محتوى جديد بالاعتماد على بيانات التعلم، شهية عمالقة الإنترنت.وأعلنت أمازون قبل أيام أن مساعدها الافتراضي "أليكسا" سيكون مزودا بالذكاء الاصطناعي.وأشارت مايكروسوفت إلى أنها ستدمج واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة لـ"أوبن إيه آي" في محرك بحث "بينغ" الخاص بها.