أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في "انثروبيك" للذكاء الاصطناعي

أ أ
أعلنت مجموعة "أمازون" عن رصد 4 مليارات دولار للاستثمار في شركة
الذكاء الاصطناعي الأمريكية "أنثروبيك" التي تطور منافسا لبرنامج
"شات جي بي تي".
وتحصل المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية من خلال هذه الشراكة، على حصة أقلية في شركة "أنثروبيك" التي طورت "كلود".
وبرنامج "كلود" هو برنامج دردشة آلي ينافس "شات جي بي
تي"، أداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة المطورة من شركة "أوبن إيه آي".
برنامج كلود للدردشة
وتستخدم "أنثروبيك" شرائح من "أمازون ويب سرفيس"، أكبر شركة للحوسبة السحابية في العالم، جرى تطويرها خصيصا بهدف إنشاء نماذج للتعلم الآلي.
وترمي هذه الاتفاقية، وفق "أمازون"، إلى تسريع نماذج الدردشة
الآلية المستقبلية لشركة "أنثروبيك"، والتي سيتمكن مستخدمو "إيه
دبليو اس" من الوصول إليها.
تسريع نماذج الدردشة الآلية
ويثير الذكاء الاصطناعي "التوليدي"، القادر على توليد محتوى جديد بالاعتماد على بيانات التعلم، شهية عمالقة الإنترنت.
وأعلنت أمازون قبل أيام أن مساعدها الافتراضي "أليكسا" سيكون
مزودا بالذكاء الاصطناعي.
"أليكسا" بالذكاء الاصطناعي
وأشارت مايكروسوفت إلى أنها ستدمج واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة لـ"أوبن إيه آي" في محرك بحث "بينغ" الخاص بها.