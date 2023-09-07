جوجل تعلن سياسة جديدة لإعلانات الذكاء الاصطناعي السياسية

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قالت شركة جوجل إنها سوف تُلزم جميع المعلنين عن الانتخابات بإضافة إفصاح واضح وصريح عندما تتضمن إعلاناتهم محتوى أُنشئ باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل. اضافة اعلان

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها، أن هذه السياسة سوف تنطبق على محتوى الصور، والفيديو، والصوت عبر منصاتها.





طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي





حملات التلاعب بالمعلومات عبر الإنترنت



وأدت الطفرة في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ظهور فرص لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى، مثل: نصوص الأفلام، وحتى الفيديو، والصور، والصوت للإعلانات.وتُهدّد تقنية التزييف العميق التي أنشأتها خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بطمس الخطوط الفاصلة بين الحقيقة والخيال، مما يُصعِّب على الناخبين التمييز بين الحقيقي والمزيف.وقالت شركة الأمن السيبراني الأمريكية (مانديانت) Mandiant المملوكة لشركة جوجل الشهر الماضي إنها شهدت استخدامًا متزايدًا للذكاء الاصطناعي لإجراء حملات للتلاعب بالمعلومات عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة.وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الاختراقات الرقمية الأخرى كان محدودًا حتى الآن.