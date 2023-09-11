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في مؤتمر أبل السنوي.. هواتف جديدة وتحديثات مهمة في الساعات والسماعات

مؤتمر ابل
هواتف جديدة وتحديثات مهمة في الساعات والسماعات
أ أ
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تستعد شركة أبل لإطلاق مجموعة منتجات جديدة هذا الأسبوع في مؤتمرها السنوي لإطلاق هواتف "آيفون" الجديدة.
ويشمل المؤتمر المقرر غدًا الثلاثاء 12 من سبتمبر، إطلاق هواتف "آيفون 15" وإصدارات جديدة من عائلة ساعات "أبل ووتش"، إلى جانب توقعات بشأن وصول الجيل الجديد من سماعات "إيربودز".اضافة اعلان


مزايا هواتف أبل الجديدة

التقارير والتسريبات لم تترك مجالاً واسعًا للتخيُّل، فجميعها اجتمع على عدد من المزايا التي ستشهدها هواتف أبل الجديدة.
وركزت التسريبات على أكثرها إثارة للانتباه هو استبدال منفذها الخاص بالشحن ونقل البيانات Lightening  بالمنفذ الأشهر USB-C، إلا أن ذلك قد يكون له تأثيرات كبرى على الشركة والمستخدمين، وقرارات شراء الهواتف الجديدة.


تغييرات طفيفة في تصميم الساعات

أما ساعات "أبل ووتش"، فمن المتوقع أن تحصل على تغييرات طفيفة في التصميم، خاصة وأن الشركة على موعد مع الذكرى العاشرة لإطلاق ساعاتها الذكية العام المقبل، ومن المتوقع أن تطلق إصداراً خاصاً في 2024 أو 2025 يحمل اسم "ووتش إكس" بتحديث جذري.


4 إصدارات من هواتف أبل

ومن المتوقع أن يتم إصدار "آيفون 15" بشاشة 6.1 بوصة، و"آيفون 15 بلس" بشاشة 6.7 بوصة، مع إصداريّ البرو، "آيفون 15 برو" بشاشة 6.1 بوصة، و"آيفون 15 برو ماكس" بشاشة 6.7 بوصة.

 

الاصدرات الـ 4 حصلت على تصميم الشاشة الجديد
وحصلت الإصدارات الأربعة على تصميم الشاشة الجديدة Dynamic Island والذي قدمته الشركة للعالم في 2022 مع عائلة "آيفون 14".
وتميز أبل إصداري البرو وبرو ماكس بميزة ProMotion Display والتي تخفض معدل تحديث عرض الشاشة إلى 1 هيرتز، مما يساعد على عرض المعلومات الأساسية من الوقت والتاريخ والإشعارات المهمة على شاشة الهاتف، حتى مع غلقها.


أنحف حواف في تاريخ الهواتف

شاشة إصدار "آيفون 15 برو ماكس" ستحيط بها أنحف حواف في تاريخ سوق الهواتف، حيث سيصل سمكها إلى 1.55 ملليمتر فقط، لتتخطى بذلك هاتف "شاومي 13" والذي يعتبر صاحب أنحف حواف حالياً بقياس 1.81 ملليمتر.
تشير التقارير إلى أن أبل طورت تقنية جديدة لتصنيع الشاشة تسمى LIPO وهي اختصار لعملية صب خام تصنيع الشاشات في قوالب عبر الحقن منخفض الضغط، والذي يسمح بتصميم الشاشات بحواف ضئيلة السُمك مع الحفاظ على تماسكها.

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