خوفًا من اختراق بياناتك.. 7 معايير لاستخدام شبكة الإنترنت بشكل آمن

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يتجه الكثير من الناس والشركات إلى الاحتفاظ ببعض بياناتهم المهمة على إيميلاتهم الشخصية وشبكة الإنترنت عمومًا؛ لتكون متاحة لهم عند الاحتياج إليها وقت الضرورة. اضافة اعلان

وعلى الرغم من أهمية تلك الخطوة، إلا أن خبراء التقنية يحذرون من مشكلة اختراق البيانات، التي باتت من المشكلات الرئيسة التي يعاني منها الكثير من مستخدمي الإنترنت.





7 معايير لاستخدام شبكة الإنترنت بشكل آمن



ولضمان سرّية بيانات التصفح يجب على المستخدمين القيام بالتالي:1 - تنظيف قوائم ملفات تعريف الارتباط وسجل التصفح بأجهزتهم كلّ مدة.2 - إزالة الرسائل غير الضرورية من سجلات البريد الإلكتروني.3 - إزالة البيانات والصور غير اللازمة من الهواتف والحواسب.4 - استعمال التطبيقات المعروفة وتجنّب التطبيقات مجهولة المصدر، فبعض التطبيقات المنتشرة حاليا قد تحوي على برمجيات خبيثة يستغلها المخترقون للوصول إلى بيانات المستخدمين.5 - الابتعاد عن استخدام شبكات الـ Wi-Fi العامة التي تتوفر في المطارات أو بعض الأماكن أحيانًا، فتلك الشبكات قد تكون غير مؤمنة بالشكل الكافي ومخترقة من قبل بعض الهاكرز اللذين يجمعون بيانات مستخدميها لأغراض معينة.6 - عند استخدام البريد الإلكتروني يجب عدم فتح الرسائل المجهولة المصدر، وعدم الضغط على أي رابط مجهول أيضًا، فتلك الروابط قد تكون أداة لاختراق بيانات المستخدم.7 - عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يجب الخروج من صفحة الموقع بعد لانتهاء من الاستخدام، كما يجب الانتباه للمعلومات التي يشاركها المستخدم مع تلك المواقع.