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صحيفة تواصل الالكترونية

12 تطبيقًا ينبغي عليك حذفها فورًا من على موبايلك.. تفاصيل

واتساب 2
تطبيق واتساب
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أصدرت شركة أمنية تحذيرًا جديدًا لمستخدمي أندرويد بعد اكتشاف أن العديد من تطبيقات الدردشة في متجر جوجل بلاي تحتوي على برامج خبيثة يمكنها سرقة رسائل واتساب.اضافة اعلان

تطبيقات تتجسس عليك وتكشف رسائل واتساب

ويمكن للتطبيقات المخالفة تثبيت ما يعرف باسم حصان طروادة (RAT)، وهي حالة تسمى VajraSpy، والتي يمكنها البدء في سرقة بياناتك الخاصة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

12 تطبيقًا تفضح رسائل واتساب

وحدد الباحثون في شركة الأمان ESET نحو 12 تطبيقا تحتوي على كود خبيث، وستة منها متاحة للتنزيل من متجر جوجل بلاي، وغالبًا ما تكون متخفية في شكل تطبيقات دردشة، وهي:
Privee Talk وMeetMe وLet s Chat وQuick Chat وRafaqat وChit Chat وYoohooTalk وTikTalk وHello Chat وNidus وGlowChat وWave Chat.
وإذا كان لديك أي من هذه التطبيقات على هاتفك، فيجب عليك حذفها على الفور، حيث يمكنها فضح رسائل واتساب وSignal الخاصة، والتقاط الصور باستخدام كاميرا هاتفك، أو حتى تسجيل مكالماتك الهاتفية، وفقًا لـ ESET.

احتيال قراصنة الإنترنت

وقالت الشركة إنها تعتقد أن التطبيقات تم تنزيلها بشكل أساسي حوالي 1400 مرة في ماليزيا وباكستان والهند. وعلى الرغم من ذلك، يجب أن تظل حذرًا من تنزيل التطبيقات التي ربما لم تسمع عنها، أو أي تطبيقات من مطوري التطبيقات التي لا تبدو شرعية.
وقال لوكاس ستيفانكو، من شركة ESET، إن قراصنة الإنترنت ربما استخدموا عملية احتيال مريبة لدفع الناس إلى تنزيل التطبيق، حيث يتظاهر القراصنة باهتمامات رومانسية ويطلبون تنزيل تطبيق دردشة آخر لمواصلة التواصل.

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