تسوية كبرى.. جوجل تدفع 93 مليون دولار بهذه القضية

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توصلت شركة "جوجل" إلى تسوية مع ولاية كاليفورنيا بشأن مزاعم بأنها تجمع بيانات المستهلكين دون موافقتهم، حسبما قال المدعي العام للولاية في بيان يوم الخميس. اضافة اعلان





سياسات المنتجات القديمة



وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية: "تماشيًا مع التحسينات التي أجريناها في السنوات الأخيرة، قمنا بتسوية بقيمة 93 مليون دولار لهذه المسألة، والتي كانت تستند إلى سياسات المنتجات القديمة التي قمنا بتغييرها منذ سنوات"، حسبما ذكرت "سي إن إن".ووجدت وزارة العدل في كاليفورنيا أنه بعد تحقيق دام عدة سنوات، كانت شركة التكنولوجيا تخدع المستخدمين من خلال جمع بيانات مواقعهم وتخزينها واستخدامها لتصنيف المستهلكين لأغراض إعلانية دون موافقتهم.وقال "روب بونتا" المدعي العام في الولاية، إن "جوجل" لم تكن صادقة بشأن أساليب جمع المواقع وتخزينها، على سبيل المثال، استمرت الشركة في جمع وتخزين بيانات المواقع حتى عندما قام المستخدمون بإيقاف تشغيل خاصية حفظ السجلات.وكجزء من التسوية، يتعين على "جوجل" أن تكون أكثر شفافية بشأن تتبع المواقع وأن تكشف للمستخدمين أن معلومات موقعهم يمكن استخدامها للإعلانات المستهدفة.