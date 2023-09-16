السبت، 01 ربيع الأول 1445 ، 16 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تسوية كبرى.. جوجل تدفع 93 مليون دولار بهذه القضية

جوجل
جوجل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توصلت شركة "جوجل" إلى تسوية مع ولاية كاليفورنيا بشأن مزاعم بأنها تجمع بيانات المستهلكين دون موافقتهم، حسبما قال المدعي العام للولاية في بيان يوم الخميس. اضافة اعلان

سياسات المنتجات القديمة 

وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية: "تماشيًا مع التحسينات التي أجريناها في السنوات الأخيرة، قمنا بتسوية بقيمة 93 مليون دولار لهذه المسألة، والتي كانت تستند إلى سياسات المنتجات القديمة التي قمنا بتغييرها منذ سنوات"، حسبما ذكرت "سي إن إن".  
ووجدت وزارة العدل في كاليفورنيا أنه بعد تحقيق دام عدة سنوات، كانت شركة التكنولوجيا تخدع المستخدمين من خلال جمع بيانات مواقعهم وتخزينها واستخدامها لتصنيف المستهلكين لأغراض إعلانية دون موافقتهم. 
وقال "روب بونتا" المدعي العام في الولاية، إن "جوجل" لم تكن صادقة بشأن أساليب جمع المواقع وتخزينها، على سبيل المثال، استمرت الشركة في جمع وتخزين بيانات المواقع حتى عندما قام المستخدمون بإيقاف تشغيل خاصية حفظ السجلات. 
وكجزء من التسوية، يتعين على "جوجل" أن تكون أكثر شفافية بشأن تتبع المواقع وأن تكشف للمستخدمين أن معلومات موقعهم يمكن استخدامها للإعلانات المستهدفة.

اقرأ أيضا

F6F7VyYXcAATFOU
1:04 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. "الاتصالات" تفتح التقديم لمعسكر تحدي الفضاء بشهادة معتمدة

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية
11:04 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

ميزة جديدة لمستخدمي "إكس".. ماذا قال عنها ماسك؟

تطبيق جيميني
8:52 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"جيميني" برنامج للذكاء الاصطناعي أطلقت جوجل نسخته التجريبية

الهواتف الذكية
8:30 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"سوني" تطرح تطبيقا جديدا يحول الهاتف الذكي إلى شاشة فيديو لاسلكية

اقرأ أيضا

"ناسا" تُصدر تقريرها عن "الأجسام المجهولة".. وتتكتم على هوية مسؤول

ميزة حفظ مقاطع الخاص تلقائياً تصل سناب شات.. 3 خطوات للتفعيل

"الحربي" يحذر من ميزة الذكاء الاصطناعي السيلفي الجديدة في #سناب_شات (فيديو)

مفاجأة.. تطبيق "ثريدز" يحظر عمليات البحث عن فيروس كورونا

تحديث وميزة جديدة في تطبيق واتساب.. ماذا عن خاصية القنوات؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تطبيق جيميني 8:52 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"جيميني" برنامج للذكاء الاصطناعي أطلقت جوجل نسخته التجريبية

جوجل 1:25 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

تعرف على 228 مشرعاً فاشلاً لـ جوجل في 25 عاماً

382842Image1-1180x677_d 2:30 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

كيف تتجسس الأجهزة المنزلية عليك؟.. تفاصيل مثيرة

جوجل 8:56 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

جوجل تعلن سياسة جديدة لإعلانات الذكاء الاصطناعي السياسية

اقرأ أيضا

هواتف آبل
5:15 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. آبل تصنع آيفون 15 للمرة الأولى خارج الصين

GHDGHDGHD
3:40 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تعاون بين الداخلية و"سدايا " في الذكاء الاصطناعي

هواتف آبل
8:33 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بعد الكشف عنه رسميًا.. كل ما تريد معرفته من تفاصيل عن آيفون 15 الجديد

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
4:58 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تغييرات هائلة في الطريق.. جوجل تواجه أول اتهام بالاحتكار منذ عقود

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

أهم 10.. انتهاء حظر العمل في الشمس و5 أسباب للتعليم عن بعد ومشاهدات الاقتراب من الموت

ن
11:09 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تنهى أسعار النفط العام الحالي عند سعر 100 دولار؟ هذا التقرير يجيب

F6Fr-gjXMAAzTDu
10:43 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لـ 7 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

حساب المواطن
10:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لأصحاب العقارات.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

العالم في أسبوع - صغيرة
8:06 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

درنة قبل العاصفة وبعدها
6:59 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)