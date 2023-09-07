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كيف تتجسس الأجهزة المنزلية عليك؟.. تفاصيل مثيرة

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كيف تتجسس الأجهزة المنزلية عليك؟
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 كشفت الأبحاث عن تورط الأجهزة المنزلية الشائعة مثل مكبرات الصوت الذكية، وكاميرات جرس الباب، وأجهزة التلفزيون وحتى الغسالات في عمليات التتجسس على العائلات.اضافة اعلان
وتظهر الأبحاث أن تلك الأجهزة تلتقط المعلومات الخاصة وتشاركها مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل، وكذلك أمازون وفيسبوك وتيك توك.
ويعتقد أن الشركات وشركائها التجاريين يستخدمون المعلومات لاستهداف الأشخاص من خلال الإعلانات على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.
ويبو أن البيانات التي تحصل عليها الشركات أكثر بكثير مما هو مطلوب لتشغيل المنتج.

معلومات الموقع

وتجمع منتجات "جوجل نيست" الذكية المنزلية، التي تشمل الكاميرات الأمنية ومكبرات الصوت الذكية وكاميرات جرس الباب وأنظمة التحكم في التدفئة، كمية هائلة من معلومات الموقع عن الأشخاص الذين يتصلون عبر الهواتف الذكية باستخدام نظام التشغيل أندرويد الخاص بها .
على النقيض من ذلك، تجمع تلك المنتجات معلومات أقل بكثير عندما يتصل بها المستخدمون عبر هواتف "آيفون".
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإنه "من غير المعروف سبب جمع هذه البيانات الإضافية. ومع ذلك، فإن العمل الأساسي لشركة جوجل هو الإعلان والتسويق، في حين تركز شركة آبل حاليًا على بيع الأجهزة".
ونظر الخبراء في المعلومات التي تحتاجها الأجهزة لإنشاء حساب، وأذونات البيانات التي تطلبها تطبيقاتهم، والنشاط الذي تتتبعه شركات التسويق على منتجات الأشخاص.
ومن المفترض أن تستمع مكبرات الصوت الذكية فقط عندما تريد ذلك، ولكن هذا ليس دائمًا مدى جمع البيانات.
على سبيل المثال، تقوم مكبرات الصوت الذكية "بوز" بمشاركة بيانات المستخدم مع شركة "ميتا"، الشركة الأم لموقع "فيسبوك".

برامج التتبع الأكثر نشاطًا

في حين كانت الكاميرات الذكية وأجراس الأبواب من "إيزفيز"، تحتوي على برامج التتبع الأكثر نشاطًا على الإطلاق.
وشمل ذلك مشاركة المعلومات مع وحدة تسويق الأعمال في "تيك توك"، بالإضافة إلى بانجل، وهي منصة رائدة لإعلانات الفيديو، وهواوي، وجوجل، وميتا.
واستخدمت كل علامة تجارية للكاميرات الذكية وجرس الباب خدمات التتبع من جوجل، بينما اتصلت رينج وبينك أيضًا بالشركة الأم أمازون.
وفق المصدر، فإن وظائف التجسس والتتبع يتم تنشيطها تلقائيًا بشكل افتراضي. ويمكن للمستهلكين إلغاء الاشتراك، ولكن هذا يتطلب تغيير الإعدادات وقد يؤدي إلى توقف بعض جوانب الجهاز أو التطبيق عن العمل.
وتمتلئ معظم قوائم التلفزيون الذكي بالإعلانات، وبعضها مخصص بناءً على بيانات المستخدم. وتتم عملية التتبع الاختياري من قبل تلفزيونات إل جي، وسامسونج، وسوني في زر "قبول الكل".
وأرادت إل جي الحصول على أكبر قدر من البيانات من جميع العلامات التجارية للغسالات، بما فيها اسم العميل وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني ودليل جهات الاتصال بالهاتف والموقع الدقيق ورقم الهاتف.
واستهدفت هوفر جهات اتصال المستخدمين وأرقام هواتفهم على أجهزة أندرويد. مع ميتا، يتم تمكين تتبع الموقع الدقيق افتراضيًا، وهو مطلوب لاستخدام التطبيق الخاص به.

جهات الاتصال والموقع الجغرافي 

وجد الاستطلاع أن البيانات التي كان الأشخاص أكثر اهتمامًا بمشاركتها هي جهات الاتصال الخاصة بهم والموقع الجغرافي في الخلفية. وأعقب ذلك الصور ورقم الهاتف والموقع الدقيق.
بموجب اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)، يجب أن تكون الشركات شفافة بشأن البيانات التي تجمعها وكيفية معالجتها. يجب أيضًا أن تكون البيانات التي تم جمعها ذات صلة ومقتصرة على ما هو ضروري لإجراء المعالجة.
ومع ذلك، فإن أسباب الحصول على المعلومات غالبًا ما تكون واسعة جدًا بحيث لا يمكن للمستهلكين تقديرها، حيث تدعي الشركات "المصالح المشروعة".
وقالت مديرة السياسات روسيو كونشا: "لا ينبغي للشركات جمع بيانات أكثر مما تحتاج إليه لتقديم الخدمة المعروضة، خاصة إذا كانت ستدفن هذه المعلومات المهمة في شروط وأحكام مطولة".
وأضافت: "يجب على مكتب مفوض المعلومات النظر في تحديث المبادئ التوجيهية لحماية المستهلكين بشكل أفضل من التخلي عن غير قصد عن مساحات ضخمة من بياناتهم الخاصة دون أن يدركوا ذلك".

رد الشركات على الاتهامات

لكن المصنعين أكدوا أنهم يتحلون بالشفافية مع العملاء بشأن استخدام بياناتهم. وزعموا بأن البيانات التي تم جمعها تستخدم لتحسين الأجهزة والخدمات.
وقالت جوجل: "تلتزم جوجل تمامًا بقوانين الخصوصية المعمول بها وتوفر الشفافية لمستخدمينا فيما يتعلق بالبيانات التي نجمعها وكيفية استخدامها".
وقالت أمازون: "نحن نصمم منتجاتنا لحماية خصوصية عملائنا وأمنهم ولتمكين عملائنا من التحكم في تجربتهم".
وأضافت: "نحن لا نبيع بياناتهم الشخصية أبدًا، ولا نتوقف أبدًا عن العمل للحفاظ على أمان معلوماتهم. نحن نستخدم البيانات بطريقة مسؤولة لتقديم ما يتوقعه عملاؤنا: المنتجات التي يحبونها والتي تتحسن دائمًا. 
في حين لم ترد الشركات الأخرى.

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