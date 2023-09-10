تعرف على 228 مشرعاً فاشلاً لـ جوجل في 25 عاماً

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رغم شهرتها العالمية كأكبر محرك بحث على الإنترنت، إلا أنّ تاريخ شركة جوجل منذ 25 عاما تضمن العديد من المشاريع الفاشلة التي طوت الشركة صفحتها. اضافة اعلان

بدأت مسيرة شركة جوجل عام 1996 مع رسالة البحث لطالبي الدكتوراه في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لاري بايج وسيرجي برين، لترى النور بشكل رسمي في 4 سبتمبر 1998.





الأداة التي لا يمكن الاستغناء عنها





برامج جوجل التي أغلقت





التقاط الصور الفيديو





مشروع جوجل بلس





جوجل بلاي موسيقى



بعد فترة وجيزة من الانطلاق أصبح محرك البحث جوجل، الأداة التي لا يمكن للكثير من مستخدمي الإنترنت الاستغناء عنه.وينضوي محرك البحث جوجل مع شقيقه موقع "يوتيوب" تحت مظلة شركة "ألفابت" (Alphabet) وتعتبران من أنجح المشاريع للشركة الأم.وعلى الرغم من نجاحات الشركة وشعبيتها العالمية إلا أنّ مسيرتها ضمت 288 مشروعا فاشلا بحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من موقع "Killed by Google".ومن أشهر وأكبر البرامج التي أغلقت وأصبحت في طي النسيان من قبل الشركة؛ نظارة جوجل "Google Glass" وجوجل ستاديا "Google Stadia" وجوجل بلس "Google+" وجوجل هانج آوتس "Google Hangouts" وجوجل بلاي موسيقى "Google Play Music".أطلقت شركة جوجل أول نظارة للأسواق قبل 10 سنوات مراهنة على نجاح كبير ستحققه، ومع مرور هذه الفترة، لم تجد الشركة النجاح الذي كانت تأمله.تعتبر النظارات ذات الواقع المعزز أداة توفر معلومات أمام عيني المستخدم وتوفر أيضًا إمكانية التقاط الصور والفيديو، ولكنها لم تجذب الاهتمام المتوقع بسبب سعرها المرتفع.وعام 2017، أعلنت الشركة أنها ستقوم بإنتاج هذه النظارة فقط للاستخدام التجاري، وفي هذا العام أعلنت أنها لن تقوم ببيعها مجددًا.من أكبر مشاريع جوجل لخدمة الألعاب السحابية، تم إغلاقها بسبب عدم تحقيقها للأهداف المرجوة منها.عقد الكثير من هواة ألعاب الفيديو حول العالم آمالا كبيرة على مشروع "جوجل ستاديا" في تغيير منظومة ألعاب الفيديو التقليدية، إلا أنها أصبحت من المشاريع الفاشلة لجوجل.عام 2011 أطلقت شركة جوجل مشروع جوجل بلس (Google+) وكان مشابها من حيث بنيته والكتلة المستهدفة منصتي "فيس بوك" و"إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي.وعلى الرغم من وقوف العملاق جوجل وراء المشروع إلا أنّه أغلق عام 2019 بسبب عدم تحقيق النجاح المرجو والانتشار الكبير.تم إطلاق تطبيق "جوجل هانج آوتس" عام 2011 كتطبيق للرسائل في ظل منافسة شديدة مع تطبيقات المراسلة الأخرى حينها، ومع مرور الوقت تراجعت شعبيته أمام منافسيه حيث قررت الشركة إنهاء تشغيل التطبيق في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.كان تطبيق "Google Play Music" من أوائل تطبيقات استماع الموسيقى على الهواتف العاملة بنظام أندرويد إلا أنه أغلق عام 2020.واستعاضت الشركة بدلا من جوجل بلاي موسيقى بتطبيق "يوتيوب موسيقى".