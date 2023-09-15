الجمعة، 30 صفر 1445 ، 15 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"جيميني" برنامج للذكاء الاصطناعي أطلقت جوجل نسخته التجريبية

تطبيق جيميني
تطبيق "جيميني " للذكاء الاصطناعي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت شركة جوجل عن منح مجموعة من الشركات إمكانية الوصول إلى نسخة أولية من برنامج الذكاء الاصطناعي للدردشة "جيميني".
وأوضحت الشركة أن برنامج "جيميني" عبارة عن مجموعة من نماذج اللغات الكبيرة التي تعمل على تشغيل برامج الدردشة الآلية، وتلخيص النص أو توليد نص جديد بناء على ما يريد المستخدمون قراءته.اضافة اعلان


كتابة التعليمات البرمجية

وضربت الشركة مثالا بـ "مسودات البريد الإلكتروني، أو كلمات الأغاني، أو القصص الإخبارية "، كما يمكن أن يساعد مهندسي البرمجيات على كتابة التعليمات البرمجية.
وقالت الشركة: "إن جوجل تمنح المطورين حاليا إمكانية الوصول إلى إصدار كبير نسبيا من "جيميني"، ولكن ليس الإصدار الأكبر الذي تطوره.


منافسة "شات جي بي تي"

وأكدت على أن الإصدار النهائي سيكون على قدر المساواة مع برنامج "جي بي تي – 4"، وتخطط جوجل لإتاحة "جيميني" للشركات من خلال خدمتها السحابية /جوجل كلاود فيرتكس.
يشار إلى أن شركة جوجل أطلقت الشهر الماضي، تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لأداة البحث الخاصة بها للمستخدمين في الهند واليابان، والتي تعرض نتائج نصية أو مرئية للمطالبات.


تحديثات أمان 10 سنوات

وأعلنت شركة جوجل عن تغيير كبير بخصوص أجهزة كروم بوك، قد يساعدها في الاستمرار بالعمل، حيث أصبحت الأجهزة مؤهلة ابتداء من العام المقبل لتلقي تحديثات الأمان التلقائية لمدة 10 سنوات.
ويحصل أي جهاز كروم بوك صادر في عام 2021 وما بعده على عشر سنوات من التحديثات التلقائية، الأمر الذي يسمح لمالكي الأجهزة القديمة بإعادة استخدامها.
ويأتي هذا التغيير في أعقاب التقارير التي تفيد بمعاناة المدارس مع الكميات المتزايدة من أجهزة كروم بوك المهملة والمنتهية الصلاحية.

اقرأ أيضا

الهواتف الذكية
8:30 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"سوني" تطرح تطبيقا جديدا يحول الهاتف الذكي إلى شاشة فيديو لاسلكية

وكالة ناسا
5:29 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"ناسا" تُصدر تقريرها عن "الأجسام المجهولة".. وتتكتم على هوية مسؤول

سناب شات
12:39 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

ميزة حفظ مقاطع الخاص تلقائياً تصل سناب شات.. 3 خطوات للتفعيل

سناب شات
6:29 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

"الحربي" يحذر من ميزة الذكاء الاصطناعي السيلفي الجديدة في #سناب_شات (فيديو)

اقرأ أيضا

مفاجأة.. تطبيق "ثريدز" يحظر عمليات البحث عن فيروس كورونا

تحديث وميزة جديدة في تطبيق واتساب.. ماذا عن خاصية القنوات؟

لهذا السبب.. آبل تصنع آيفون 15 للمرة الأولى خارج الصين

تعاون بين الداخلية و"سدايا " في الذكاء الاصطناعي

بعد الكشف عنه رسميًا.. كل ما تريد معرفته من تفاصيل عن آيفون 15 الجديد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

جوجل 1:25 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

تعرف على 228 مشرعاً فاشلاً لـ جوجل في 25 عاماً

382842Image1-1180x677_d 2:30 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

كيف تتجسس الأجهزة المنزلية عليك؟.. تفاصيل مثيرة

جوجل 8:56 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

جوجل تعلن سياسة جديدة لإعلانات الذكاء الاصطناعي السياسية

أندرويد 2:06 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

4 مزايا جديدة قادمة لمستخدمي أنظمة أندرويد

اقرأ أيضا

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
4:58 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تغييرات هائلة في الطريق.. جوجل تواجه أول اتهام بالاحتكار منذ عقود

ساعة أبل الجديدة
2:56 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تحذير لمرتدي الساعات الذكية من مخاطر البكتيريا الضارة

تليجرام
10:03 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تحذير.. النسخ المزيفة من تطبيق "تليجرام" تظهر في متجر "جوجل بلاي"

أبل تكشف عن هواتف آيفون اليوم الثلاثاء
6:17 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مفاجآت بالجملة.. ماذا ستقدم "أبل" في مؤتمرها السنوي الحادي عشر؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
8:06 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

درنة قبل العاصفة وبعدها
6:59 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)

سيارات
6:50 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الكشف عن سبب رفع 43 دعوى ضد منشآت قطاع السيارات

عقارات
6:19 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"سكني": استفادة أكثر من 62 ألف أسرة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية

حساب المواطن
4:50 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تم تمديد الدعم الإضافي؟.. حساب المواطن يجيب

ريالات سعودية 2
4:25 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لأول مرة.. سيولة اقتصاد المملكة تقفز إلى 2.68 تريليون ريال