"جيميني" برنامج للذكاء الاصطناعي أطلقت جوجل نسخته التجريبية

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أعلنت شركة جوجل عن منح مجموعة من الشركات إمكانية الوصول إلى نسخة أولية من برنامج الذكاء الاصطناعي للدردشة "جيميني".

وأوضحت الشركة أن برنامج "جيميني" عبارة عن مجموعة من نماذج اللغات الكبيرة التي تعمل على تشغيل برامج الدردشة الآلية، وتلخيص النص أو توليد نص جديد بناء على ما يريد المستخدمون قراءته. اضافة اعلان





كتابة التعليمات البرمجية





منافسة "شات جي بي تي"





تحديثات أمان 10 سنوات



وضربت الشركة مثالا بـ "مسودات البريد الإلكتروني، أو كلمات الأغاني، أو القصص الإخبارية "، كما يمكن أن يساعد مهندسي البرمجيات على كتابة التعليمات البرمجية.وقالت الشركة: "إن جوجل تمنح المطورين حاليا إمكانية الوصول إلى إصدار كبير نسبيا من "جيميني"، ولكن ليس الإصدار الأكبر الذي تطوره.وأكدت على أن الإصدار النهائي سيكون على قدر المساواة مع برنامج "جي بي تي – 4"، وتخطط جوجل لإتاحة "جيميني" للشركات من خلال خدمتها السحابية /جوجل كلاود فيرتكس.يشار إلى أن شركة جوجل أطلقت الشهر الماضي، تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لأداة البحث الخاصة بها للمستخدمين في الهند واليابان، والتي تعرض نتائج نصية أو مرئية للمطالبات.وأعلنت شركة جوجل عن تغيير كبير بخصوص أجهزة كروم بوك، قد يساعدها في الاستمرار بالعمل، حيث أصبحت الأجهزة مؤهلة ابتداء من العام المقبل لتلقي تحديثات الأمان التلقائية لمدة 10 سنوات.ويحصل أي جهاز كروم بوك صادر في عام 2021 وما بعده على عشر سنوات من التحديثات التلقائية، الأمر الذي يسمح لمالكي الأجهزة القديمة بإعادة استخدامها.ويأتي هذا التغيير في أعقاب التقارير التي تفيد بمعاناة المدارس مع الكميات المتزايدة من أجهزة كروم بوك المهملة والمنتهية الصلاحية.