تسريب مواضفات هاتف Pixel 8 Pro الجديد

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كشفت العديد من المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تسريبات لمواصفات هاتف هاتف Pixel 8 Pro الجديد.





مواصفات هاتف Pixel 8 Pro الجديد اضافة اعلان



هواتف Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro



المواصفات الخاصة بالشاشة



مواصفات الكاميرا الخلفية



وأوضح الخبير التقني ماجد الدخيّل أنه تم الكشف عن تسريب جديد لجوال Pixel 8 Pro يوضح المواصفات التفصيلية لشريحة Tensor G3 الجديدة.وأضاف "الهاتف يتميز بوحدة معالجة مركزية ذات 9 نوى مع نواة رئيسية Cortex-X3 بتردد 2.91 جيجا هرتز، و4 نوى Cortex-A715 بتردد 2.37 جيجا هرتز و4x Cortex-A510 بتردد 1.7 جيجا هرتز".وتُعد هواتف Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro من الهواتف الذكية الرائدة التي تقدم مجموعة من المواصفات القوية، بما في ذلك شاشات AMOLED عالية الجودة، ومعالجات قوية، وكاميرات رائعة، وبطاريات تدوم طويلًا.تتميز شاشة هاتف Google Pixel 8 بجودة عالية، حيث تأتي بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، كما توفر الشاشة ألوانًا نابضة بالحياة وتفاصيل واضحة.بينما تتميز شاشة هاتف Google Pixel 8 Pro بجودة أعلى، حيث تأتي بدقة 3120 × 1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وتوفر الشاشة ألوانًا أكثر دقة وتفاصيل أكثر وضوحًا.كذلك تتميز كاميرا هاتف Google Pixel 8 الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، والتي تلتقط صورًا رائعة في ظروف الإضاءة المختلفة، وتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميجا بيكسل، والتي تلتقط صورًا سيلفي رائعة.تتميز كاميرا هاتف Google Pixel 8 Pro الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة Ultra Wide بدقة 48 ميجا بيكسل، وعدسة مُخصصة للتقريب حتى 30X بدقة 48 ميجا بيكسل، وتوفر هذه الكاميرا مجموعة واسعة من خيارات التصوير الفوتوغرافي والفيديو.