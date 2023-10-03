200 مليار يورو تكلفة دخول شبكات الجيل الخامس أوروبا

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طالبت اتحادات شركات الاتصالات في أوروبا الاتحاد الأوروبي بالضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى لدفع مقابل أكبر لاستخدام شبكات الاتصالات.





20 شركة اتصال

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ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن خطاب موجه من 20 شركة اتصالات إلى السلطات الأوروبية القول "إن الشركات تريد نصيبا أكثر عدالة من عائدات شركات التكنولوجيا التي تعتمد إيراداتها على مستخدمي شبكات الاتصالات، للمساهمة في نفقات البنية التحتية للشبكات"



قائمة الموقعين





تضم قائمة الموقعين على الخطاب الموجه إلى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي رؤساء "دويتشه تيليكوم" و"فودافون جروب" و"تيليا" و"بي.تي جروب".



