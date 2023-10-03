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صحيفة تواصل الالكترونية

200 مليار يورو تكلفة دخول شبكات الجيل الخامس أوروبا

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شبكات الجيل الخامس
أ أ
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طالبت اتحادات شركات الاتصالات في أوروبا الاتحاد الأوروبي بالضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى لدفع مقابل أكبر لاستخدام شبكات الاتصالات.

20 شركة اتصال

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ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن خطاب موجه من 20 شركة اتصالات إلى السلطات الأوروبية القول "إن الشركات تريد نصيبا أكثر عدالة من عائدات شركات التكنولوجيا التي تعتمد إيراداتها على مستخدمي شبكات الاتصالات، للمساهمة في نفقات البنية التحتية للشبكات"

قائمة الموقعين



تضم قائمة الموقعين على الخطاب الموجه إلى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي رؤساء "دويتشه تيليكوم" و"فودافون جروب" و"تيليا" و"بي.تي جروب".

وأكد رؤساء شركات الاتصالات أن كمية البيانات التي يتم نقلها من عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفع بنسبة 30 في المائة خلال الأعوام الأخيرة، ومن المتوقع استمرار هذا النمط دون أن تقابله زيادة في إيرادات الشبكات.

استثمارات كبيرة

 

وأضافوا : "مطلوب استثمارات كبيرة لتوفير تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في كل أنحاء أوروبا بحلول 2030، حيث تقدر تكلفة هذه الخطوة بنحو 200 مليار يورو.

وأعرب الموقعون على الخطاب عن وجهة نظرهم بأن جوجل ونتفليكس وغيرها من شركات خدمات الإنترنت تحقق أغلب أرباحها من خلال شبكات الاتصالات في حين أنها تدفع مقابلا زهيدا.

في المقابل أشاروا إلى شركات خدمات الحوسبة السحابية التي تحصل على مبالغ كبيرة من عملائها مقابل نقل البيانات. وقالت الصحيفة "إنه في حين إن طلب شركات الاتصالات ليس جديدا، فإن توقيته ضاغط قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في العام المقبل".


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