"الصحي السعودي" مواقع التواصل تؤثر سلبا على استيعاب المراهقين بهذه الحالة

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أكد المجلس الصحي السعودي على أن الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على قدرات المراهقين الاستيعابية.





3 ساعات على وسائل التواصل تؤثر في ذكاء المراهقين اضافة اعلان



نتائج دراسة على طلبة الإعدادية والثانوية



الاستخدام المفرط لوسائل التواصل



عدم التوافق مع الأهل والأصدقاء وممارسة العنف



وقال المجلس على صفحة الرسمية في "إكس"، ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 3 ساعات يوميا يجعل المراهقين أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية بشكل عام.ونوه إلى أن اضرار الاستخدام السلبي لوسائل التواصل يتخطى المشاكل الصحية العقلية، ويؤثر على قدرة الاستيعاب بشكل خاص.ركزت معظم الدراسات التي تناولت ظاهرة وسائل التواصل، بشكل أساسي على التأثير السلبي لها على المراهقين، رغم تأثيرها الإيجابي الذي لا يمكن إنكاره، حسب "الشرق الأوسط".قام الباحثون بإجراء الدراسة على 7643 طالباً من المدارس الإعدادية والثانوية، تراوحت أعمارهم بين 11 و13، وأيضاً 15 و18 عاماً.وبناءً على نتائج الاستطلاع المتعلقة بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات رئيسية: الأولى الأقل متابعة واعتماداً على هذه الوسائل، والثانية مجموعة الاستخدام المعتدل، والثالثة مجموعة الاستخدام المفرط والاعتماد الكبير.أظهرت النتائج أن المراهقين الذين يعتمدون بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقضون وقتاً أطول في متابعتها، يعانون من صعوبات في النوم، ولديهم مشاكل في التواصل مع الآخرين.وأثبتت النتائج أيضا أنهم يعانون من عدم التوافق مع الأهل والأصدقاء، وفى الأغلب يمارسون سلوكيات عنيفة، ومعظمهم لديهم علاقات سيئة مع المعلمين في المدرسة، ويفضلون قضاء الوقت مع الأصدقاء على الإنترنت أكثر من اللقاءات الحقيقية.