تحديث "سناب شات" يحذف خاصية "لا يمكن الاستغناء عنها"

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كشف الخبير التقني سالم الحربي عن مزايا التحديث الجديد في "سناب شات"، لافتا إلى أنه تم إلغاء خاصية الحظر.





التحديث الجديد لا يتضمن خاصية "الحظر":

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تحذير من تسجيل الخروج:





وأضاف: "انتبه لاتسجل خروج من حسابك حتى يتم حل المشكلة ولا تسلم حسابك لأي جهات أخرى غير موثوقة سناب".





في وقت سابق، كشف "الحربي" عن خلل في تطبيق "سناب شات" ظهر حديثا للكثير من المستخدمين، محذرا بعض الأشخاص الذين يسارعون لبيع هواتفهم بسبب المشكلة.





ظهور شاشة خضراء للكثير من مستخدمي "سناب شات":









وقال في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" : يظهر شاشة خضراء أسفل الشاشة، والعيب في التطبيق وليس في شاشة الجوال.





وأضاف: "الخطأ يظهر تحديدا للأشخاص الذي ينزلون مقاطع فيديو عبر التطبيق، وحل المشكلة سيكون عبر تحديث تطرحه الشركة في القريب.





كما كشف " الحربي" عن وصول تقنية جديدة إلى تطبيق "سناب شات" وهي ميزة كتم اتصالات المزعجين.





تفعيل ميزة كتم صوت المكالمات في تطبيق سناب شات:









وأوضح "الحربي" أنه يتم الدخول إلى إعدادات البرنامج واختيار "كتم صوت المكالمات"، وبالتالي يتم تفعيل هذه الميزة.





إغلاق بعض الإعدادات التي قد تعرض الأطفال والكبار:





في وقت سابق، نصح "الحربي" مستخدمي سناب شات بإغلاق بعض الإعدادات التي قد تعرض الأطفال والكبار على حد سواء لإعلانات ضارة ومشاهد غير مستحبة.





إعدادات سناب شات:









وأوضح أنه من خلال إعدادات التطبيق يتم الدخول على "أسلوب الحياة والاهتمامات" ثم إغلاق الخانات المكتوب فيها "شاربو البيرة وشاربو الخمور والمشروبات الروحية وشاربو النبيذ"





وأضاف أنه يتم النزول إلى أسفل ويتم إغلاق ما يلي : "السياسة ودعوات التوعية والكحول ومقامرة".





مشاهدة المحتوى:









وحذر "الحربي" في وقت سابق من خطورة مشاركة الشاشة في تطبيق سناب شات وذلك على الأجهزة اللوحية أو الهاتف أو حتى المتصفح.





وأوضح "الحربي" أن تلك الخاصية تسمح للشخص الآخر بمشاهدة كل المحتوى في الأجهزة الأخرى.





وأضاف: "بمجرد الضغط على زر يشبه السهم لأعلى يمكن للشخص مشاهدة الرسائل وكل ما يخص الطرف الآخر".







#السعوديه_عمان pic.twitter.com/4PoO6h00KN تحديث #سناب الجديد ماعاد في شي اسمه حظر بمعنى تحظر الشخص او ماتحظره راح يشوف سناباتك😃وراح يبحث عن حسابك ويحصلة. عكس التحديثات السابقه الي راح يظهر له انه غير موجود. January 16, 2024





وأضاف: في التحديث الجديد لا يمكن حظر أي شخص فهو يستطيع رؤية سناباتك مهما حاولت منعه.وأشار إلى أنه في التحديثات السابقة إذا تم حظر أحد الأشخاص فلا يمكن الوصول إليه ولن يستطيع رؤية حسابك.في وقت سابق، كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن تعطل تطبيق "سناب شات" في الوقت الحالي محذرا المستخدمين من أمر مهم.