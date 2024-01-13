لحماية المراهقين والأطفال.. "سناب شات" تحد من الوصول إلى روبوت الدردشة My AI

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قدمت منصة "سناب شات" ضوابط أبوية جديدة تسمح للآباء بتقييد تفاعل القاصرين والأطفال مع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي My AI. اضافة اعلان





أضرار سناب شات على المراهقين



وتسمح التغييرات أيضًا للآباء بمشاهدة إعدادات خصوصية القاصرين، والحصول على وصول سهل إلى مركز العائلة، وهو المكان الخاص للرقابة الأبوية، حيث يستطيع الآباء الآن منع My AI من الرد على محادثات القاصرين.وكانت المنصة واجهت انتقادات كبيرة بسبب إطلاقها روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي دون توفير مزايا مناسبة لتحديد العمر، إذ تبين أن My AIالذي تم إطلاقه قبل عام يتحدث مع القاصرين بخصوص موضوعات مثيرة للجدل.وتقول "سناب شات" إن ميزة التقييد الجديدة تعتمد على الحواجز الحالية لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الحماية من الاستجابات غير المناسبة أو الضارة، وقيود الاستخدام المؤقتة إذا أساء مستخدمو المنصة استخدام الخدمة بشكل متكرر.كيفية مراقبة سناب شات؟ويستطيع الآباء الآن رؤية إعدادات السلامة والخصوصية، ومعرفة إذا كان القاصر قادرًا على نشر قصته لأصدقائه أو لمجموعة صغيرة من المستخدمين المختارين، إلى جانب معرفة من يمكنه الاتصال بالقاصر عبر التطبيق من خلال عرض إعدادات الاتصال، كما يمكن للوالدين الآن معرفة إذا كان القاصر ينشر موقعه لأصدقائه عبر خريطة سناب شات.وتسهل المنصة الوصول إلى مركز العائلة، ويمكن للوالدين الآن العثور على مركز العائلة مباشرة من الحساب، أو من خلال التوجه إلى الإعدادات.