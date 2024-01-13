السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لحماية المراهقين والأطفال.. "سناب شات" تحد من الوصول إلى روبوت الدردشة My AI

سناب شات
سناب شات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قدمت منصة "سناب شات" ضوابط أبوية جديدة تسمح للآباء بتقييد تفاعل القاصرين والأطفال مع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي My AI.اضافة اعلان

أضرار سناب شات على المراهقين 

وتسمح التغييرات أيضًا للآباء بمشاهدة إعدادات خصوصية القاصرين، والحصول على وصول سهل إلى مركز العائلة، وهو المكان الخاص للرقابة الأبوية، حيث يستطيع الآباء الآن منع My AI من الرد على محادثات القاصرين.
وكانت المنصة واجهت انتقادات كبيرة بسبب إطلاقها روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي دون توفير مزايا مناسبة لتحديد العمر، إذ تبين أن My AIالذي تم إطلاقه قبل عام يتحدث مع القاصرين بخصوص موضوعات مثيرة للجدل.
وتقول "سناب شات" إن ميزة التقييد الجديدة تعتمد على الحواجز الحالية لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الحماية من الاستجابات غير المناسبة أو الضارة، وقيود الاستخدام المؤقتة إذا أساء مستخدمو المنصة استخدام الخدمة بشكل متكرر.

كيفية مراقبة سناب شات؟
ويستطيع الآباء الآن رؤية إعدادات السلامة والخصوصية، ومعرفة إذا كان القاصر قادرًا على نشر قصته لأصدقائه أو لمجموعة صغيرة من المستخدمين المختارين، إلى جانب معرفة من يمكنه الاتصال بالقاصر عبر التطبيق من خلال عرض إعدادات الاتصال، كما يمكن للوالدين الآن معرفة إذا كان القاصر ينشر موقعه لأصدقائه عبر خريطة سناب شات.
وتسهل المنصة الوصول إلى مركز العائلة، ويمكن للوالدين الآن العثور على مركز العائلة مباشرة من الحساب، أو من خلال التوجه إلى الإعدادات.

اقرأ أيضا

الصين تنجح في اختراق خاصية إير دروب في هواتف الآيفون.. التفاصيل

تحذير.. إدمان الهاتف وسماعات الأذن وراء فقدان السمع و7 مشاكل صحية أخرى

أفضل من التقليدية.. شاومي تصدر قارئ كتب إلكترونية بنظام أندرويد

"واي فاي 7".. ميزات ثورية في أحدث تقنية لاسلكية

"ميتا" تفرض قيودا جديدا على المحتوى المخصص لهذه الفئة بتطبيقي فيسبوك وإنستجرام

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سناب شات 2:10 ص الخميس، 11 يناير 2024

مختص تقني يكشف سبب ظهور الشاشة الخضراء في "سناب شات"

سناب شات 1:12 ص الجمعة، 05 يناير 2024

مختص تقني يكشف عن طريقة منع الإضافة السريعة في سناب شات

توجهات تكنولوجية 4:17 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

منها العمل بالذكاء الاصطناعي.. توجهات تكنولوجية "ستغير حياتنا" في 2024

سناب شات 11:19 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

"فعّلها الآن".. مختص تقني يكشف عن وصول ميزة جديدة إلى تطبيق "سناب شات"

اقرأ أيضا

إكس 1
11:19 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

5 خطوات لإخفاء الفيديوهات الخادشة للحياء على منصة "إكس"

جوجل
8:36 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عمالقة التكنولوجيا جوجل وأمازون ومايكروسوفت تعتزم نقل مقراتها الإقليمية للمملكة

مايكروسوفت
7:56 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

مايكروسوفت تقرر إزالة هذا البرنامج من إصداراتها المستقبلية.. التفاصيل

هواتف آبل
12:48 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

لهذا السبب.. أبل تدفع تعويضات بقيمة 500 مليون دولار لعملاء آيفون

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
7:10 م الجمعة، 12 يناير 2024

العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن وطريقة الحصول على الإقامة المميزة بالمملكة

الموارد البشرية
6:58 م الجمعة، 12 يناير 2024

إلغاء الكفيل لـ 5 مهن.. تعرف على مميزات إلغاء الكفالة للموظف وصاحب العمل

حساب المواطن - ريال
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص نسبة الاستحقاق لكل فرد

الإقامة المميزة
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

تخفيض رسوم الإقامة المميزة إلى 4 آلاف ريال

657
5:21 م الجمعة، 12 يناير 2024

محلل طقس: بعض تطبيقات رصد الأحوال الجوية غير دقيقة ويوصي بهذا التطبيق

الهيئة العامة للنقل
5:17 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. هيئة النقل تحدد شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة