بهذا الموعد.. انطلاق مسابقة التميز الكشفي التقني في نسختها الثانية بعسير

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تستضيف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، مسابقة التميز الكشفي التقني في نسختها الثانية بالتعاون مع الإدارة العامة للأنشطة بـ"التدريب التقني".





انطلاق مسابقة التميز الكشفي التقني بعسير



وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متمثلة في الإدارة العامة للأنشطة , أعلنت انطلاق النسخة الثانية مسابقة التميز الكشفي التقني، خلال الفترة من 13 – 15 شوال 1445هـ الموافق 22 - 24 من إبريل 2024م , بتنظيم من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بمشاركة أكثر من 200 مشارك من المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة.وترتكز المسابقة على خمسة مرتكزات أساسية أولها الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 "مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح".أما المرتكز الثاني فينطلق من المبادئ الكشفية "القيام بالواجب نحو الله- نحو الذات - نحو الآخرين".والمرتكز الثالث تفعيل الطريقة الكشفية.

أما المرتكز الرابع فيعتمد على التعلم القائم على المشروعات.

والمرتكز الخامس إنتاج 39 مبادرة مجتمعية تشمل المنشآت التدريبية أو المجتمع المحلي.





المسابقة تتكون من أربعة فروع



وتتكون المسابقة من أربعة فروع وفق رؤية المملكة 2030، ففي فرع وطن طموح سيشتمل على مسابقات ومبادرات الإبداع والابتكار، والحكومة الإلكترونية، والمسئولية المجتمعية.أما فرع افتصاد مزدهر سيشتمل على الطاقة المتجددة، والتدريب التقني، والتجارة الإلكترونية، وفرع مجتمع حيوي سيتكون من التراث والثقافة، وخدمة الحجيج، وحماية البيئة.أما الفرع الرابع والأخير سيشتمل على المهارات والفنون الكشفية مثل التخييم، وأعمال الريادة، وحفلات السمر، والملاحة البرية.