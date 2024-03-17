عاجل.. بجائزة 12 ألف ريال.. التدريب التقني تطلق مسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية

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أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية بنسختها الثانية.





التدريب التقني تطلق مسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية



تحفيز المتدربين والمتدربات للحصول على معدلات متميزة



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن ذلك بمشارك "26" فريقًا من مختلف مناطق المملكة، على مسارين:1 – مسار أفضل ابتكار مجتمعي:- المركز الأول (12 ألف ريال).- المركز الثاني (8 آلاف ريال).- المركز الثالث (4 آلاف ريال).2 – مسار أفضل مبادرة تطوعية:- المركز الأول (12 ألف ريال).- المركز الثاني (8 آلاف ريال).- المركز الثالث (4 آلاف ريال).وفي وقت سابق، كرّمت المؤسسة المتدربين والمتدربات المتفوقين في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل الأول من العام الحالي 1445هـ، والبالغ عددهم (1513) متدرب ومتدربة.يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم هذه المكافآت بهدف تحفيز المتدربين والمتدربات للحصول على معدلات متميزة؛ وتشجيعهم على التميز والتفوق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.





