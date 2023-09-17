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بهدف إيجاد حلول مبتكرة.. "الفضاء والتقنية" تطلق مبادرة مشتركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات

الاتصالات
الاتصالات
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أعلنت هيئة الاتصالات وا إطلاق مبادرة مشتركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بهدف إيجاد حلول مبتكرة تسخّر خدمات الاتصالات التقليدية والفضائية للإسهام في تحدي سد الفجوة الرقمية عالمياً.اضافة اعلان
وذلك ضمن أعمال الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة "SDG Digital" المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

محافظ هيئة الاتصالات والفضاء

وأكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي الدور المحوري لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في دفع عجلة التنمية المستدامة من أجل تحقيق الرفاه والازدهار للجميع، مشيراً إلى أن إطلاق المبادرة يأتي تأكيداً للدور القيادي والريادي للمملكة في تسخير خدمات الاتصالات والفضاء والتقنية لخدمة البشرية.

يشار إلى أن الحدث الرقمي للتنمية المستدامة "SDG Digital" يسعى لتسليط الضوء على البيانات والتقنيات الرقمية ودورها المهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول 2030، وأهمية توجيه التقنيات الرقمية للإسهام في مواجهة التحديات المستجدة.

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