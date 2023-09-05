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إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023

إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023
إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023
أ أ
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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلة بمركز ذكاء عن إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023.

الجوائز تصل إلى مليون ريال

وأوضحت أن  الجوائز تصل إلى مليون ريال، وسيتاح التسجيل بالتحدي ابتداء من اليوم, وحتى 11 أكتوبر المقبل، وذلك بهدف:
- دعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية.
- تحفيز رواد الأعمال، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز نمو سوق إنترنت الأشياء بالمملكة .
 وبينت الهيئة أن التحدي يستهدف رواد الأعمال المبتكرين، والخبراء في القطاعات التي تتبنى حلول وخدمات إنترنت الأشياء، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مسارات تحدي إنترنت الأشياء

وأشارت إلى أن التحدي يتيح المشاركة من خلال مساراته التي تشمل الرياضة والرياضات الإلكترونية، والترفيه، والسياحة والآثار، إضافة إلى الزراعة والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية، مطالبة المهتمين على التسجيل في التحدي، من خلال هذا الرابط.

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