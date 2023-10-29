“أبل” تسد الفجوة مع “سامسونج” في مبيعات الهواتف الذكية

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أغلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية، “أبل”، الفجوة مع شركة “سامسونج”، طبقًا لحسابات صادرة عن الخبراء.

وفي الربع الأخير، باعت شركة سامسونج 59 مليون هاتف ذكي، بينما باعت شركة أبل 53 مليون من هواتف آيفون، طبقًا لتقديرات شركة التحليل آي.دي.سي أمس، وبالتالي، تصل الحصص السوقية لأكبر اثنين من البائعين إلى 19.7 في المئة و 17.7 في المئة. اضافة اعلان

وفي الربع الثاني، لا يزال هناك فارق بين شركتي سامسونج وأبل بنحو أربع نقاط مئوية، طبقا لحسابات شركة آي.دي.سي.

وكان العامل الحاسم للتطور في الربع السابق، تراجع مبيعات أجهزة سامسونج بواقع 8.4 في المئة، على أساس سنوي.

بينما باعت شركة أبل، أجهزة “آيفون” بنسبة أكبر بواقع 2.5 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق.



