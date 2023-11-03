"على بابا" تتحدي أمازون ومايكروسوفت باختراق سوق الذكاء الاصطناعي

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أطلقت شركة «علي بابا» أحدث نسخة من نموذجها الخاص بالذكاء الاصطناعي، لتنافس كبار التكنولوجيا الأمريكيين "أمازون" و"مايكروسوفت". اضافة اعلان

وكشف المؤسس المشارك للشركة جو تساي عن ما يسمى بنموذج الذكاء الاصطناعي " تونجي تشيانوين 2.0"2.0، وهو أحدث نموذج لغوي كبير لتدريب روبوتات الدردشة بالإنجليزية والصينية، حسب صحيفة "اليوم".





بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي





أداة إنتاجية ضخمة



سيطرة على السوق المحلي





فهم التعليمات المعقدة



وأعلنت الشركة عن منصة خدمة "جين إيه آي" GenAI الخاصة بها، والتي تتيح للشركات بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها باستخدام بياناتها الخاصة وسيؤدي هذا إلى منع الأطراف الثالثة من الوصول إلى البيانات.ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن تساي قوله: "نهدف إلى أن نكون الشركة السحابية الأكثر انفتاحًا في عصر الذكاء الاصطناعي".وذكر: "نأمل أنه من خلال هذه المنصة السحابية، أن يصبح تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي أسهل وبأسعار معقوله، مضيفًا أنه يريد تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة إنتاجية ضخمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".تخدم علي بابا الآن 80 % من شركات التكنولوجيا الصينية ونصف شركات نماذج لغة الذكاء الاصطناعي في البلاد، إلا أنها تواجه منافسة شديدة في الخارج.وتتصدر كل من أوبن إيه آي ومايكروسوفت وبيدروك وأمازون الأسواق الدولية والتي أعلنت عن أرباح قوية ترجع إلى حد كبير إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدماتها السحابية.وقالت علي بابا إن Tongyi Qianwen 2.0 ”يُظهر قدرات رائعة في فهم التعليمات المعقدة وكتابة النصوص والاستدلال والحفظ والابتعاد على التشتت الذي يتمثل في تقديم منتجات الذكاء الأخرى معلومات غير صحيحة"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.