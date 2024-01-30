إيلون ماسك يعلن عن نجاح زراعة أول شريحة في دماغ إنسان

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أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن شركته الناشئة للتكنولوجيا البشرية "نيورالينك" قامت بزرع شريحة في دماغ أول إنسان. اضافة اعلان

وقال ماسك إن العملية جرت يوم الأحد، وإن الشخص الذي خضع لعملية الزرع "يتعافى بشكل جيد"

وكتب ماسك عبر حسابه في منصة "إكس" المملوكة له: "تُظهر النتائج الأولية اكتشافًا واعدًا لارتفاع الخلايا العصبية" .





ضوء أخضر للتجارب البشرية لرقائق الدماغ



شريحة الدماغ



الهدف من شريحة الدماغ



وأعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية العام الماضي الضوء الأخضر للتجارب البشرية لرقائق الدماغ الخاصة بالشركة بعد أن أجرت شركة "نيورالينك" مئات الاختبارات على الخنازير والأغنام والقرود - وتم استدعاؤها لإساءة معاملة الحيوانات من قبل مجموعات حقوق الحيوان في هذه العملية.وقال دي جي سيو، المؤسس المشارك للشركة، لوكالة "بلومبرج" في نوفمبر: "كان التركيز في العامين الماضيين على بناء منتج جاهز للاستخدام البشري "لقد حان الوقت لمساعدة إنسان حقيقي".وتهدف شريحة الدماغ - التي تحتوي على 1000 قطب كهربائي - إلى السماح للأشخاص بأداء وظائف الكمبيوتر لاسلكيًا من خلال مجرد التفكير في ما يرغبون في القيام به عبر آلية "التفكير والنقر".وقالت الشركة الشهر الماضي إنها تبحث عن مصابين بالشلل الرباعي تقل أعمارهم عن 40 عامًا للمشاركة في التجارب البشرية.وأشارت إلى أن الجراح سيقوم بإزالة جزء من جمجمة مريض الاختبار قبل أن يتولى روبوت يبلغ طوله 7 أقدام يُدعى R1 زرع 64 خيطًا مبطنًا بأقطاب كهربائية في دماغه.وتتم برمجة الأقطاب الكهربائية لجمع البيانات حول الدماغ، بما في ذلك النشاط العصبي المرتبط بنية الحركة.وسيتم بعد ذلك إرسال هذه الإشارات العصبية المسجلة بواسطة الأقطاب الكهربائية مرة أخرى إلى أجهزة كمبيوتر "نيورالينك" لفك تشفيرها.وقال سيو، الذي يشغل أيضًا منصب نائب الرئيس للهندسة "الهدف قصير المدى للشركة هو بناء واجهة دماغية عامة واستعادة الاستقلالية لأولئك الذين يعانون من حالات عصبية منهكة واحتياجات طبية غير ملباة".وأضاف: "ثم، في الحقيقة، الهدف طويل المدى هو إتاحة هذا لمليارات الأشخاص وإطلاق العنان للإمكانات البشرية وتجاوز قدراتنا البيولوجية".ومن غير الواضح عدد المشاركين البشريين الذين سيكونون جزءًا من التجارب، والتي ستقيم سلامة كل من الجراح الآلي والرقاقة نفسها بالإضافة إلى وظائفها.وستستغرق التجارب حوالي ست سنوات.