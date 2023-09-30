إنستغرام يتسبب بارتفاع حرارة هذه الأنواع من الهواتف

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يوضح خبراء التقنية، أنه منذ إصدار سلسلة هواتف آيفون 15، تم توثيق العديد من الشكاوى التي قدمها عدد من المستخدمين.





مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف اضافة اعلان



إنستغرام وحرارة الهواتف



ومن أهم هذه الشكاوى مشكلة ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس عند تشغيل بعض ألعاب الفيديو والشحن واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي خاصة إنستغرام.ولاحظ المؤثر التكنولوجي الشهير ماركوس براونلي مؤخراً أنه يعاني من ارتفاع درجة حرارة جهاز آيفون 15 برو فقط أثناء التصفح عبر إنستغرام.وأوضح براونلي كيف يتجلى ارتفاع درجة الحرارة على الهاتف. وقال: "لمدة 5 دقائق تقريباً، يصبح الهاتف ساخناً جداً".وتساءل براونلي "هل تطبيق إنستغرام هو السبب الوحيد الذي يجعل طرازات آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس ترتفع درجة حرارتها بشكل كبير؟".ولكن على عكس معظم الشكاوى الأخرى، يقول أحد المستخدمين إن هذه المشكلة بدأت بالنسبة له عندما قامت بتحديث آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس آيباد برو إلى نظام التشغيل آي أو إس 17 وآيبود أوس إس 17.وبينما كانت الأجهزة ترتفع درجة حرارتها، كان عمر البطارية على كل جهاز يتناقص بمعدل نقطة مئوية واحدة في الدقيقة.ونتيجة لذلك، أدى فتح إنستغرام دون القيام بأي شيء لمدة 10 دقائق إلى تقليص عمر البطارية بمقدار 10 نقاط مئوية.