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منها زيادة درجات الحرارة.. 3 مشاكل فنية خطيرة في "آيفون 15"

آيفون 15 - 3
آيفون 15
أ أ
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على الرغم من الشهرة الواسعة التي حققها هاتف "آيفون 15"، والإقبال الكبير في شرائه، إلا أن "آيفون 15" أصبح يعاني من عدة مشاكل فنية خطيرة.اضافة اعلان

زيادة درجات الحرارة

وتشير تقارير حديثة إلى أن هواتف "آيفون 15" تعاني من ارتفاع حرارة الجهاز حتى مع الاستخدام العادي.
وتعزو هذه التقارير ذلك إلى استخدام تقنية تصنيع رقاقة A17 Pro بدقة 3 نانومتر من شركة TSMC التي تواجه صعوبات في إنتاجه.
وتؤكد التقارير أن الجزء الذي يحتوي على رقاقة A17 Pro في هواتف iPhone 15 Pro يعاني من زيادة في درجة الحرارة، حيث يصل إلى 48 درجة.
ويرجع ذلك إلى زيادة قوة المعالج لتحسين الأداء ولكنه يؤدي أيضًا إلى زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع حرارة الهاتف.

الفشل في اختبار الكسر

كشف مراجع أمريكي عن فشل الخلفية الزجاجية لجهاز "آيفون 15 برو ماكس" في اختبار الكسر.
وفشلت خلفية الجهاز الزجاجية في الصمود أمام اختبار الضغط والانحناء، لتنكسر فور الضغط عليها، رغم عدم تعرض الشاشة التي يفترض أنها الأكثر قابلية للكسر، كما أكد المراجع الأمريكي زاك نيلسون.
وأضاف إنه الجهاز الأول من "أبل" الذي يفشل في اختبار الضغط منذ آيفون 6، منذ ما يقرب من 10 سنوات، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

تغيير لون الإطار المعدني

أفاد بعض مالكي هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس الجديدة بتغير لون الإطار المعدني في هواتفهم بعد فترة قصيرة من الاستخدام.
وأظهرت صور تداولها عملاء الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجود بصمات للأصابع على الإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لتلك الهواتف، وخاصةً في المساحة التي توجد فيها الأزرار الجانبية، وفقًا لما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية.
وردًا على عملائها، نشرت أبل عبر موقعها الرسمي ما يفيد بأن بصمات الأصابع يمكنها أن تغير بشكل مؤقت لون إطار التيتانيوم الجانبي في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بسبب الزيت الموجود على البشرة.
وذكرت أبل أن "هذه ليست حالة دائمة. إذ يمكن مسح بصمات الأصابع تمامًا كما هو الحال في أي هاتف آيفون آخر لاستعادة المظهر النهائي النظيف، وذلك باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر".

رد أبل الرسمي

وأثار تغير لون هواتف آيفون 15 برو الجديدة مخاوف العملاء، لذا فضلت أبل الرد رسميًا تحسبًا لانتشار شائعات قد تؤثر سلبًا في مبيعات هواتفها الجديدة.
وأطلقت الشركة الأمريكية هواتف آيفون 15 برو هذا العام بهيكل مصنوع من معدن التيتانيوم لأول مرة، وهو معدن متين يشيع استخدامه في صناعة الطيران والفضاء، مع وزن أخف نسبيًا من المعادن الأخرى، وزعمت الشركة أنها اعتمدت تقنية تصنيع معقدة في التصميم والطلاء.
ولم تُرصد مشاكل مماثلة في هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس الأساسية، إذ إنها مصنوعة من الألمنيوم، ولا يدخل في تكوينها معدن التيتانيوم الجاذب لبصمات الأصابع.

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