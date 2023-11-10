"أبل" تصدر تحديثًا أمنيًا عاجلاً لأجهزة "آيفون" لإصلاح خلل خطير.. إليك طريقة تنزيله

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أطلقت شركة "أبل" التحديث الجديد iOS 17.1.1 لهواتف آيفون بعد نحو أسبوعين من طرح التحديث iOS 17.1. بسبب مشكلات ظهرت لدى بعض مستخدميها. اضافة اعلان





خطأً خطير



خطوات التنزيل



ويعالج التحديث خطأً خطيرًا تسبب في تعطل "آيفون 15" بعد محاولة استخدام الشحن اللاسلكي في سيارات BMW، أو Toyota، بالإضافة إلى الخلل الذي يظهر في الويدجيت الخاصة بتطبيق الطقس.إذ وجد قادة تلك السيارات أنهم غير قادرين على استخدام "آبل باي" أو ميزات NFC الأخرى بعد استخدام الشحن داخل السيارة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وعالجت "آبل" خطأ غريبًا، يتمثل في عدم عرض أداة الويدجت الخاصة بتطبيق الطقس معلومات حول الثلج بشكل صحيح في شاشة القفل.وفي حين أن التحديث متاح لجميع طرازات "آيفون" التي تم إنتاجها منذ عام 2018، إلا أن الطرازات الحديثة "آيفون 15"، وبلس 15" و"برو 15" و"برو ماكس 15" هي التي تتأثر فقط.إليك كيفية تنزيل التحديث على جهاز آيفون الخاص بك:اذهب إلى الإعدادات ثم عام، وبعدها اضغط على تحديث البرنامج وسوف تجد iOS 17.1.1 متاحًا أمامك.الخطوة التالية، ستكون عبر الضغط على زر تنزيل وتثبيت وخلال وقت قصير سوف يتم تحميل التحديث على هاتفك الذكي مجانًا.يبلغ حجم التحديث 390.6 ميجابايت فقط، وهو صغير إلى حد ما ولن يستغرق تنزيله وتثبيته وقتًا طويلاً باستخدام شبكة واي فاي.