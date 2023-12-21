الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

آبل تصدر تحديثًا لنظام التشغيل iOS 17 لإصلاح أخطاء آيفون ومعالجة مشكلات البطارية

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
هاتف آيفون
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت عملاق التكنولوجيا "آبل"، تحديثًا لنظام التشغيل  (iOS 17) لمعالجة مشاكل التحديث السابق. 
ويعالج نظام التشغيل (iOS 17.2.1) المشكلات الموجودة في التحديث السابق، (iOS 17.2)، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر.اضافة اعلان
والإصدار متاح حاليًا للتحميل على هواتف "آيفون" ويتضمن "إصلاحات مهمة للأخطاء"، وفقًا لمذكرة الإصدار.
وقالت "آبل": "يعد الحفاظ على تحديث برامجك أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على أمان منتج آبل الخاص بك". 
ويتوفر الإصدار حاليًا لأجهزة آيفون إكس إس والإصدارات الأحدث، وآيباد برو 12.9 بوصة من الجيل الثاني وأحدث، وآيباد برو 10.5 بوصة، ووآيباد برو 11 بوصة من الجيل الأول وأحدث، وآيباد إير من الجيل الثالث وأحدث، وآيباد من الجيل السادس والأحدث، وآيباد ميني الجيل الخامس والإصدارات الأحدث.

مشكلات استنزاف البطارية في هواتف آيفون

ويعمل التحديث على إصلاح مشكلات استنزاف البطارية  - الأمر الذي عانى منه المستخدمون منذ إصدار التحديث الأخير في وقت سابق من هذا الشهر.
 يأتي ذلك بعد أن ظهرت تقارير حول مشكلات البطارية بعد حوالي يومين من تحديث iOS 17.2".
وشكا العديد من المستخدمين، إلى حد أنه يتعين عليهم شحن أجهزة آيفون الخاصة بهم عدة مرات على مدار اليوم.

طريقة تحميل نظام التشغيل iOS 17.2.1

فيما يلي طريقة تحميل نظام التشغيل iOS 17.2.1:
افتح تطبيق "الإعدادات"، ثم "عام وتحديث البرامج".
إذا كان جهازك متوافقًا، فسترى iOS 17.2.1 مدرجًا.
يمكنك تحميله مع ضرورة التأكد أن هاتفك بك قيد الشحن لإكمال المهمة.

اقرأ أيضا

طريقة حل مشكلة الصوت في تطبيق جوجل ماب (فيديو)

6 علامات تكشف عن مقاطع الفيديو المزيفة.. كيف تعرفها؟

لهذا السبب.. جوجل تدفع 700 مليون دولار لمكافحة الاحتكار الأمريكية

موظف سابق في آبل يوضح أفضل الطرق لإطالة عمر بطارية آيفون

مختص تقني ينصح جميع مستخدمي آيفون بهذا الأمر (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد 2:06 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

موظف سابق في آبل يوضح أفضل الطرق لإطالة عمر بطارية آيفون

آيفون 15 - 3 11:48 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تعرف على أهم مميزات التحديث الجديد لهواتف آيفون وطريقة تنزيله

آيباد 11:01 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"أبل" تخطط لطرح أجهزة آيباد وماك جديدة في 2024

كاميرا مخفية في الآيفون 2:14 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"أبل" تكثف جهودها لتطوير كاميرا مخفية تحت شاشة "آيفون"

اقرأ أيضا

سخونة الهاتف
3:53 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

لإطالة عمر بطارية "آيفون".. تعرف على أفضل النصائح وأبرز الأخطاء الشائعة

الحوت الأحدب
3:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

تمهيدًا للتواصل مع الفضائيين.. علماء يزعمون التحدث مع "حوت" لمدة 20 دقيقة

وسائل التواصل
12:14 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

دراسة: من لا يتفاعون بـ "اللايك" في وسائل التواصل الاجتماعي يعانون من تلك الحالة

الحظر على واتساب
4:31 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

7 علامات لم تكن تعرفها تخبرك أن أحدهم قام بحظرك على واتساب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

قطعة-ارض-سكني
2:08 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات الحصول على وحدة سكنية عبر برنامج القسط الميسر

GB3KBzcXkAASNnf
1:11 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار رعدية على منطقة المدينة حتى هذه الساعة

الشكرات المساهمة
12:31 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

طريقة وشروط تأسيس الشركات المساهمة والمبسطة

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
12:13 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. خانوا الأمانة.. "النيابة" توقف 4 مواطنين بتهمة التصرف بأموال جمعية غير ربحية

حساب المواطن
5:59 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح تأثير قرض العمل الحر على الدعم

غزة - فلسطين
11:55 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

كيف أصبحت غزة مصدر إلهام للشباب في أمريكا لدخول الإسلام؟