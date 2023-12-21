آبل تصدر تحديثًا لنظام التشغيل iOS 17 لإصلاح أخطاء آيفون ومعالجة مشكلات البطارية

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أصدرت عملاق التكنولوجيا "آبل"، تحديثًا لنظام التشغيل (iOS 17) لمعالجة مشاكل التحديث السابق.

ويعالج نظام التشغيل (iOS 17.2.1) المشكلات الموجودة في التحديث السابق، (iOS 17.2)، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر. اضافة اعلان

والإصدار متاح حاليًا للتحميل على هواتف "آيفون" ويتضمن "إصلاحات مهمة للأخطاء"، وفقًا لمذكرة الإصدار.

وقالت "آبل": "يعد الحفاظ على تحديث برامجك أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على أمان منتج آبل الخاص بك".

ويتوفر الإصدار حاليًا لأجهزة آيفون إكس إس والإصدارات الأحدث، وآيباد برو 12.9 بوصة من الجيل الثاني وأحدث، وآيباد برو 10.5 بوصة، ووآيباد برو 11 بوصة من الجيل الأول وأحدث، وآيباد إير من الجيل الثالث وأحدث، وآيباد من الجيل السادس والأحدث، وآيباد ميني الجيل الخامس والإصدارات الأحدث.





مشكلات استنزاف البطارية في هواتف آيفون



طريقة تحميل نظام التشغيل iOS 17.2.1



ويعمل التحديث على إصلاح مشكلات استنزاف البطارية - الأمر الذي عانى منه المستخدمون منذ إصدار التحديث الأخير في وقت سابق من هذا الشهر.يأتي ذلك بعد أن ظهرت تقارير حول مشكلات البطارية بعد حوالي يومين من تحديث iOS 17.2".وشكا العديد من المستخدمين، إلى حد أنه يتعين عليهم شحن أجهزة آيفون الخاصة بهم عدة مرات على مدار اليوم.فيما يلي طريقة تحميل نظام التشغيل iOS 17.2.1:افتح تطبيق "الإعدادات"، ثم "عام وتحديث البرامج".إذا كان جهازك متوافقًا، فسترى iOS 17.2.1 مدرجًا.يمكنك تحميله مع ضرورة التأكد أن هاتفك بك قيد الشحن لإكمال المهمة.