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صحيفة تواصل الالكترونية

موظف سابق في آبل يوضح أفضل الطرق لإطالة عمر بطارية آيفون

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
إطالة عمر بطارية الآيفون
أ أ
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أوضح تايلر مورغان، وهو موظف سابق في قسم المبيعات في شركة آبل، عن أفضل الطرق لتوفير عمر بطارية جهاز آيفون.

نصائح لإطالة عمر بطارية الآيفوناضافة اعلان


وفيما يلي أهم هذه النصائح والطرق لإطارة عمر البطارية والحفاظ عليها من التلف، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية: 

- عدم شحن البطارية بنسبة 100%

قال مورغان إنه لا ينبغي على المستخدمين شحن جهاز آيفون بنسبة 100% وتعطيل نشاط البلوتوث والخلفية. ويوصي مورغان بشحن بطارية الهاتف حتى 80% لأن البطاريات تتقادم كيميائياً عندما تشحن إلى 100% باستمرار. 

- إيقاف نشاط الخلفية

وشدد مورغان على مالكي أجهزة آيفون بضرورة إيقاف نشاط الخلفية، مما يمنع التطبيقات من العمل أثناء عدم استخدامها، ويتم ذلك عن طريق الانتقال إلى عام ثم تحديث التطبيقات في الخلفية. ستظهر لك قائمة بالتطبيقات التي تعمل في الخلفية، والتي يمكن إيقاف تشغيلها.

- إيقاف تشغيل خدمات الموقع

يقترح مورغان إيقاف تشغيل خدمات الموقع للتطبيقات عندما لا تكون قيد الاستخدام، خاصة أنه قد تسأل العديد من التطبيقات المستخدمين عما إذا كان بإمكانهم تتبع المواقع أثناء التشغيل، مما يسمح للمستخدمين فقط بتمكين الوظيفة عند استخدامها أو عدم تمكينها مطلقاً. 

- تقليل إضاءة وسطوع الهاتف

نصح مورغان بخفض سطوع الهاتف للمنع استنزاف البطارية، وإيقاف تشغيل Siri وإيقاف تشغيل بلوتوث عندما لا يتم استخدامه.

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