تعرف على أهم مميزات التحديث الجديد لهواتف آيفون وطريقة تنزيله

أصدرت شركة "أبل"، تحديثًا جديدًا يسمى iOS 17.2، ويتضمن خدمة جديدة تسمى "جورنال"، والتي تصفها بأنها "طريقة للتأمل في لحظات الحياة والحفاظ على ذكرياتك".
علاوة على ذلك، يتضمن الإصدار إصلاحات عاجلة للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز أيفون.
ويتوفر التحديث لأجهزة آيفون إكس إس والإصدارات الأحدث، وآيباد برو 12.9 بوصة من الجيل الثاني والأحدث، وآيباد برو 10.5، وآيباد برو بوصة من الجيل الأول والأحدث، وآيباد إير الجيل الثالث والأحدث، آيباد الجيل السادس والأحدث، وآيباد ميني الجيل الخامس والأحدث.
كيفية تثبيت التحديث لتثبيت التحديث، عليك القيام بالخطوات التالية:
فتح تطبيق الإعدادات
ثم عام
تحديث البرامج.
يتضمن التحديث العديد من الميزات الجديدة، بالإضافة إلى إصلاحات الأخطاء كتحديثات أمنية.
جورنال جورنال هو تطبيق جديد تمامًا حيث يمكن للمستخدمين التقاط اللحظات والأحداث الخاصة في حياتهم والكتابة عنها.
ويمكن للمستخدمين اختيار تحميل الإدخالات المكتوبة، وكذلك الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية أو المواقع.
وقال بوب بورشرز، نائب رئيس قسم تسويق المنتجات العالمية في شركة "أبل": "نحن متحمسون لجلب فوائد تدوين اليوميات إلى عدد أكبر من الأشخاص".
وأضاف "يسهل تطبيق جورنال الحفاظ على الذكريات الغنية والقوية، وممارسة الامتنان من خلال تنظيم المعلومات الشخصية للمستخدم بذكاء، مباشرة من جهاز آيفون الخاص به".
وتابع: "ونحن نتيح لتطبيقات اليومية الأخرى تقديم نفس الاقتراحات المخصصة مع الحفاظ على أعلى مستوى من الخصوصية"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
زر التشغيل
هي واحدة من أكثر الميزات الجديدة لمستخدمي آيفون برو وآيفون 15 برو ماكس، ويمكن لهم ضبط الزر لترجمة العبارات بسرعة أثناء المحادثة مع شخص ما بلغة أخرى.
تصوير الفيديوهاتيمكن ترقية نظام الكاميرا لكل من آيفون 15 برو و آيفون 15 برو ماكس أيضًا
وأوضحت "أبل": "يتيح لك الفيديو المكاني التقاط الفيديو على آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس حتى تتمكن من استعادة ذكرياتك بثلاثة أبعاد على أبل فيجن برو".
وأشارت إلى أنه "تم تحسين سرعة تركيز الكاميرا المقربة عند تصوير الأجسام الصغيرة والبعيدة على آيفون 15 برو و آيفون 15 برو ماكس.
الرسائليتميز تطبيق الرسائل بوجود سهم متابعة في الزاوية العلوية اليمنى، مما يتيح لك الانتقال بسرعة إلى أول رسالة غير مقروءة في المحادثة.
وفي الوقت نفسه، تم تحديث ميزة ميموجي من آبل، مع القدرة على تعديل شكل الجسم.
الطقس
يعرض تطبيق الطقس كميات هطول الأمطار، بينما تتيح لك الأدوات الجديدة الاختيار من بين هطول الأمطار في الساعة التالية، والتنبؤات اليومية، وأوقات شروق الشمس وغروبها، والظروف الحالية مثل جودة الهواء، والشعور بالإعجاب، وسرعة الرياح.
ويتيح لك تقويم القمر التفاعلي الجديد أيضًا معرفة مرحلة القمر في أي يوم من الشهر التالي.
التحسينات وإصلاح الأخطاءويحتوي التحديث أيضًا على العديد من التحسينات وإصلاحات الأخطاء.
كما تم تحسين "آير دروب"، مما يسمح بمشاركة بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر السينما وغيرها من البطاقات المؤهلة من خلال الجمع بين جهازي آيفون معًا.
وفي الوقت نفسه، تم تحسين الملء التلقائي، مما يتيح ملء الأسماء والعناوين من جهات الاتصال الخاصة في ملفات PDF والنماذج الأخرى.
وتحديث iOS 17.2 "يصلح مشكلة قد تمنع الشحن اللاسلكي في بعض المركبات".
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