"أبل" تخطط لطرح أجهزة آيباد وماك جديدة في 2024

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تخطط شركة أبل لإطلاق عدد من الأجهزة الجديدة خلال 2024، حيث ينتظر أن تقوم الشركة بتغييرات جذرية في عائلة أجهزة آيباد اللوحية. اضافة اعلان





تسهيل اختيار المستخدمين لما يناسبهم



تنوع أجهز الآيباد المتوافرة في الأسواق



تخبط كبير في إكسسوارات أبل



فروق واضحة في إمكانيات أجهزة آيباد



وتهدف الشركة إلى التسهيل على المستخدمين في اختيار ما يناسب احتياجاتهم، إلى جانب طرحها حواسيب ماك إير جديدة.وتضع عائلة آيباد الحالية المستخدمين أمام اختيار صعب، لأنها توفر في الأسواق عدداً كبيراً من إصدارات آيباد، التي تتنوع بين آيباد برو وآيباد إير وآيباد ميني وآيباد.وأغلب هذه الأجهزة متقاربين من حيث الإمكانيات وحجم الشاشة، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.إضافة إلى جانب تخبط كبير في الإكسسوارات، خاصة إصدارات قلمها الذكي Apple Pencil، لأن إصدار قلم أبل الجديد لا يتوافق مع أقل إصدارات آيباد سعراً، بينما الإصدار الأحدث لا يعمل مع أحدث إصدارات الآيباد.وتسعى أبل لتبسيط عائلة أجهزة آيباد خلال العام المقبل، بحيث يكون هناك فروق واضحة في الإمكانيات بين إصداريّ آيباد برو وآيباد إير، سواء على مستوى الإمكانيات أو حجم الشاشة.