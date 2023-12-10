"أبل" تكثف جهودها لتطوير كاميرا مخفية تحت شاشة "آيفون"

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تعمل شركة آبل بالتعاون مع شركائها على تطوير هواتف آيفون بشاشة كاملة مع كاميرا مخفية تحت الشاشة.





بداية عملية تطوير الكاميرا المخفية اضافة اعلان



الكاميرات الأمامية القليدية واستقبال الضوء



تسجيل براءة اختراع لنظام عدسات متعدد



نظام تعرف الوجه تحت الشاشة



وبدأت شركة LG Innotek عمليات التطوير الأولى للكاميرا المخفية تحت الشاشة، لإضافة الكاميرا الأمامية دون ثقب واضح في الشاشة، وفقًا لموقع "هشتاق عربي".ويشكل تطوير “الكاميرا تحت الشاشة” تحديًا كبيرًا؛ لأنها ترسل ضوءًا أقل لمستشعر الكاميرا، حيث يُفقد بعض الضوء في أثناء مروره عبر لوحة الشاشة قبل وصوله إلى عدسة الكاميرا.ويختلف ذلك عن الكاميرات الأمامية التقليدية التي تستقبل الضوء بشكل مباشر دون أي عوائق، لكنها تحتل مساحة في الشاشة، إما في صورة نتوء “نوتش” أو ثقب كما هو الحال في كافة الهواتف الذكية الآن.وتعمل شركة LG Innotek للتغلب على هذه المشكلة من خلال تطوير نظام عدسات متعدد من نوع خاص يمكنه تقليل الانحرافات البصرية وزيادة نسبة شدة الضوء حول حساس الكاميرا لتحسين جودة الصورة.وقد سجلت الشركة براءة اختراع لتلك التقنية نهاية العام الماضي، ومن المنتظر أن تشهد المزيد من التحسين مع بدء عملية التطوير.وبدأت شركة LG Display، إحدى الشركات الأخرى التابعة أيضًا لمجموعة LG، تطوير ألواح للشاشة تسمح بزيادة نفاذية الضوء إلى 20% خلال عام 2023، وترتفع تلك النسبة إلى 40% بعد عام 2024.وتشير التقارير إلى أن آبل ستضمن نظام تعرّف الوجه Face ID تحت الشاشة خلال عام 2025 المقبل في هواتف آيفون 17 برو، لتتحول الشركة بعدها إلى استخدام الكاميرا تحت الشاشة.